Potenza brutale e prestazioni incredibili in pista. Sono i due semplici ingredienti alla base dalla Pagani Zonda Revolucion, una delle hypercar più estreme mai concepite dalla mente di Horacio Pagani. Uno dei soli 5 esemplari al mondo è pronto a trovare un nuovo proprietario ed è in vendita da RM Sotheby’s.

Un mostro da track day

La Zonda Revolucion deriva dalla R, la quale è stata presentata nel 2007 come un modello totalmente orientato (e omologato) per la pista. La R si “appoggia” su un telaio monoscocca interamente in fibra di carbonio e titanio con geometria delle sospensioni e carrozzeria completamente riviste rispetto alla Zonda F.

Di fatto, questa Pagani fu talmente rivoluzionata che venne utilizzato solo il 10% delle componenti provenienti dagli altri modelli. Il resto fu concepito da zero dagli ingegneri emiliani.

Il risultato è un vero mostro da track day con una linea aggressiva e spigolosissima per merito delle innumerevoli appendici aerodinamiche. Su tutte spicca l’enorme ala posteriore per stabilizzare la Pagani alle alte velocità.

Può valere più di 5 milioni di euro

La Zonda è alimentata da un 6.0 V12 aspirato derivato dalla Mercedes CLK-GTR ed è abbinato ad un cambio a innesti frontali a 6 rapporti con frizione multi-disco in lega leggera. L’impianto di scarico, invece, è in Inconel idroformato con rivestimento ceramico, una speciale soluzione utilizzata anche nelle vetture di Formula 1.

Grazie ad un assetto praticamente perfetto e agli 800 CV, la Pagani scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi raggiungendo i 375 km/h.

L’auto ha percorso 1.016 km ed è difficile immaginare a che cifra possa essere venduta. Al debutto, la Zonda R costava circa 1,5 milioni di euro, mentre altri esemplari speciali di Zonda sono stati venduti per circa 5-5,5 milioni di euro. E' probabile che la R possa valere ancora di più.