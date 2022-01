Da qualche giorno circola sui social l’immagine di una hypercar Pagani mai vista prima e che potrebbe essere l’erede della Huayra, la cui presentazione è effettivamente programmata entro la fine del 2022.

A distanza di dieci anni dalla presentazione della Huayra, infatti, il nuovo modello, identificato con la sigla C10, è già sold-out e perciò è sicuramente già stato mostrato privatamente ai collezionisti interessati a ordinarlo. È in uno di quei frangenti che lo scatto potrebbe essere stato realizzato per poi essere condiviso e, quindi, sfuggire su Internet.

Sono solo supposizioni, ci teniamo a precisarlo, e non c’è niente di ufficiale che sia stato comunicato da parte di Pagani.

Ispirata a Zonda e Huayra: è una Pagani al 100%

Quel che si distingue chiaramente dall’unica foto disponibile è che l’hypercar sfoggia caratteristiche estetiche tipiche di Pagani e riprese sia dalla Huayra che dalla Zonda. Ad esempio, la griglia frontale che si allarga per tutta l’ampiezza del muso ricorda quanto visto sulla Huayra, mentre la forma a goccia dell’abitacolo e le spalle piatte, parallele al suolo, che poi si gonfiano all’altezza dei passaruota posteriori sono invece un tratto identificativo della Zonda.

In particolare, a quelle della Zonda C12 S sembrano ispirate le ali posteriori così come il piccolo rigonfiamento anteriore “a becco” sul muso. Spariscono invece i flap aerodinamici mobili che adornano il cofano anteriore della Huayra.

Fotogallery: Pagani Zonda S

5 Foto

Le generose prese d’aria non lasciano dubbio, invece, sul fatto che si tratti di un’auto equipaggiata con un motore a combustione interna. La C10 potrebbe montare una nuova evoluzione del 6.0 V12 biturbo Mercedes-AMG, disponibile sia con cambio manuale che con un automatico a doppia frizione.

Dopo, però, arriverà anche una variante completamente elettrica della stessa auto: l’ha confermato personalmente Horacio.

E se fosse una one-off?

Effettivamente la foto, postata e poi rimossa da un account anonimo, mostrava anche un documento che riportava l’intestazione della Casa di San Cesario sul Panaro e una dicitura riportante le informazioni per un ordine dell’auto. Dunque si rafforza l’ipotesi che quella nell’immagine sia effettivamente una nuova hypercar di Horacio e che chi l’ha diffusa abbia preso parte alla stipula del contratto di acquisto.

Ma se, anziché l’erede della Huayra, si trattasse di una one-off, cioè un modello unico realizzato per un facoltoso ed esigente cliente? Si potrebbe immaginare che quest’ultimo sia voluto partire dalla base di una Huayra per poi arricchirla con dettagli tipici delle prime Zonda. Del resto si sa che Horacio Pagani è un maestro nel creare favolose one-off e ha trovato recentemente un partner per poter intensificare le varie attività. Questo potrebbe essere un ultimo tributo ai due modelli che l’hanno reso famoso nel mondo e che stanno per lasciare spazio a una nuova hypercar.

Potrebbe anche essere un concept

Terza strada: un burlone si è divertito a stuzzicare la curiosità e la fantasia di noi appassionati e ha diffuso l’inedita immagine di un concept di qualche anno fa che prefigurava l’erede della Zonda. Si spiegherebbe così il mix di elementi stilistici tra la Zonda, appunto, e la Huayra, e anche la particolare angolazione della foto che non sembra tanto quella di rendering da presentazione ufficiale quanto piuttosto un’immagine ad uso interno.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi ma una cosa è certa: il conto alla rovescia per poter scoprire la nuova creatura di Horacio Pagani è ufficialmente iniziato!