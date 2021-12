Chi possiede una Pagani non guida solo un’auto, ma anche un vero e proprio oggetto da collezione destinato a crescere di valore col passare del tempo. È evidente, però, che un “semplice” tagliando non basta per assicurarsi che un'hypercar di questo tipo continui a funzionare e che mantenga la propria desiderabilità.

Così, la Casa di San Cesario sul Panaro ha avviato il programma “Pagani Puro”, il servizio che certifica l’autenticità delle vetture e delle loro singole componenti.

Attenzione ai dettagli

Il programma “Pagani Puro” ha l’obiettivo di garantire l’autenticità di ogni parte dell’auto e di certificarne la sua condizione generale. L’analisi minuziosa è resa possibile grazie all’imponente database del marchio che è capace di ricostruire la storia di ogni modello.

Proprio la storia dell’auto e delle parti che la compongono, i codici identificativi delle fotografie e perfino il nome dei meccanici che vi hanno lavorato sono solo alcune delle informazioni alle quali riesce a risalire Pagani.

Il servizio è disponibile per qualsiasi modello e si compone anche di 400 controlli su ogni auto. Il programma dà così accesso ad un’estensione di garanzia completa su ogni singolo componente.

La storia dell’auto è in un libro

Per accedere a “Pagani Puro” è necessario recarsi nei dealer ufficiali della Casa. Qui, i tecnici Pagani lavorano a stretto contatto con il responsabile del Programma condividendo operazioni e dati.

Alla conclusione degli interventi, il cliente riceve il “Book Puro” rilegato in pelle che documenta la storia e raccoglie le schede dei controlli effettuati. Il manuale custodisce anche il certificato di autenticità firmato da Horacio Pagani per dare ancora più valore alla vettura e renderla davvero attraente per tutti i collezionisti del futuro.