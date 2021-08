Arriva dall'Arabia Saudita il nuovo socio di Horacio Pagani nella boutique di hypercar che l'imprenditore italo-argentino ha fondato nel 1992. Pagani ha infatti siglato una partnership strategica di lungo termine con il Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano saudita, uno dei più grandi al mondo e che controlla asset per oltre 1.000 miliardi di dollari.

L'intesa, come spiegato in una nota, è "volta a supportare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo nel lungo termine". L'operazione prevede l'acquisto di una partecipazione di minoranza in Pagani da parte di fondo, che andrà ad aggiungersi agli attuali azionisti di minoranza Nicola Volpi ed Emilio Petrone.

La famigliaPagani continuerà a detenere il controllo della società come azionista di maggioranza. Allo stesso tempo, Horacio Pagani, fondatore, chief executive officer e chief design officer, manterrà una posizione di leadership e un ruolo centrale nella società.

Ecco Pagani Arte

Pagani ha anche annunciato un piano strategico di lungo termine per proseguire il suo percorso di innovazione nel mercato delle hypercar e, allo stesso tempo, per esplorare nuove opportunità di crescita nel segmento lifestyle con il lancio di Pagani Arte.

Horacio Pagani

Horacio Pagani, nel commentare l'intesa (della quale non sono noti i risvolti finanziari, né l'entità della quota rilevata dai sauditi), ha detto: