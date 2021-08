Pagani si prepara a festeggiare i 10 anni della Huayra al Monterey Car Week, uno degli eventi più importanti della California legati al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. Per l’occasione verranno mostrate in anteprima mondiale una speciale Huayra BC e un’esclusiva esibizione dei modelli speciali che hanno caratterizzato l’evoluzione del modello.

Debutta il Pacchetto Tempesta

In California si potrà vedere uno dei 40 esemplari di Huayra Roadster BC e una Huayra BC resa ancora più unica dal nuovo Pacchetto Tempesta. Quest’ultimo consiste in una serie di soluzioni per spingere ancora più al limite la supercar bolognese.

La Huayra con Pacchetto Tempesta si riconosce per uno splitter anteriore più voluminoso e per prese dell’aria specifiche. Nuova anche l’ala posteriore che massimizza la deportanza dando ancora più stabilità alle alte velocità.

Non mancano anche delle nuove sospensioni regolabili anche nella modalità di guida Soft per avere una risposta più morbida dell’assetto a velocità “turistiche”.

Oltre alle modifiche aerodinamiche, i tecnici di Pagani hanno messo mano anche al motore aumentando la potenza dell’8% portando il totale a 827 CV e 1.100 Nm di coppia.

La Huayra R messa a nudo

Proprio come l’evento di Pebble Beach, anche la Monterey Car Week non si è disputata nel 2020 a causa della pandemia. La rassegna che mette insieme le auto storiche e moderne più esclusive al mondo nella città californiana di Monterey si tiene dal 5 al 15 agosto. Pagani e la Huayra saranno il piatto forte di venerdì 13 agosto con una serie di modelli unici.

Sarà anche l’occasione per scoprire da vicino i segreti della Huayra R. Non è una frase fatta, ma proprio l’intenzione del brand che esporrà alcune componenti chiave della propria hypercar da pista.

Pagani Huayra BC con Pacchetto Tempesta

Ad esempio, gli appassionati potranno ammirare il motore aspirato V12-R, la scatola del cambio creata in collaborazione con HWA e la monoscocca ultraleggera realizzata in fibra di carbonio e titanio che rispetta le più stringenti normative FIA.

Sabato 14, invece, si accenderanno i riflettori del circuito di Laguna Seca. Il celebre tracciato ospiterà una parata dedicata alle Pagani e la “Pagani Island”, ossia un’esclusiva esposizione di supercar.