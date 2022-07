Di tuning su base Ferrari F8, Tributo o Spider, nell'ultimo periodo ne abbiamo visti tanti. L'ultimo in ordine cronologico è quello firmato Senner Tuning, azienda tedesca specializzata in supercar di ogni tipo, che si è occupata di affilare ulteriormente la già sportiva Rossa con parti prese in prestito da Novitec.

Precisa in strada

L'obiettivo degli specialisti di Senner è stato quello di rendere la Ferrari F8 Spider ancora più precisa e sincera nella guida di tutti i giorni. Risultato ottenuto prima di tutto dotando la scoperta di Maranello di nuove molle per gli ammortizzatori, abbinate a sospensioni dall'idraulica internamente rivista. Il risultato è un assetto ribassato di 40 mm rispetto all'originale.

Insieme al comparto ammortizzatori, il team si Senner ha provveduto ad aggiungere una centralina extra Novitec N-Tronic, grazie alla quale il già fenomenale V8 Biturbo tocca i 787 CV e 882 Nm di coppia.

Cavalleria aggiuntiva grazie alla quale la Ferrari F8 Spider abbassa il tempo necessario per passare da 0 a 100 km/h fino a 2,7 secondi, grazie anche all'aggiunta di un impianto di scarico più leggero della serie Switchtronic sempre di Novitec.

Estetica estrema

A livello visivo, la spider V8 di Ferrari è stata impreziosita da alcuni dettagli unici. Per esempio negli interni i tecnici Senner hanno aggiunto una nuova selleria in pelle rossa, abbinata al colore grigio degli esterni.

Ci sono poi nuovi cerchi forgiati da 20 e 21 pollici, rispettivamente per anteriore e posteriore, verniciati in nero e dal design a cinque razze doppie. Completano l'abbinamento cromatico le pinze freno rosse, a riprendere il colore dei sedili.