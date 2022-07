La Ferrari Monza SP2 è sicuramente una delle Rosse più esclusive di sempre. Cosa fare però se questa unicità non è ancora abbastanza? Mansory potrebbe avere la giusta soluzione.

Attraverso il programma Bespoke, letteralmente "su misura", il tuner tedesco propone una serie di accorgimenti meccanici ed estetici personalizzabili in ogni minimo dettaglio per rendere davvero senza precedenti la barchetta di Maranello.

Senza precedenti

A livello estetico la Monza SP2 elaborata da Mansory si distingue dalle "normali" sorelle in primis per un kit estetico in fibra di carbonio molto pronunciato, soprattutto all'anteriore con uno spoiler posizionato a pochi mm da terra.

Proseguendo sulla fiancata si possono poi notare i nuovi cerchi dal desgin esclusivo, quasi a "turbina", e più leggeri degli originali a 5 doppie razze avvitate. Al posteriore spiccano poi i 4 scarichi circolari dal profilo rosso, abbinati al baffo del paraurti anch'esso verniciato in rosso.

Non mancano infine numerosi dettagli sempre in fibra di carbonio, come le calotte degli specchietti, le prese d'aria anteriori, gli estrattori anteriori e posteriori e diversi componenti negli interni. Parlando proprio dell'abitacolo, qui il tuner si è limitato a pochissime modifiche su alcune piccole rifiniture.

Più rapida

I maggiori cambiamenti per la Monza hanno però riguardato la parte meccanica. Gli specialisti di Mansory si sono occupati principalmente di installare un nuovo comparto sospensioni, più rigido e sportivo rispetto all'originale votato al gran turismo.

Anche il motore, il classico 6.5 litri V12, ha ricevuto alcuni upgrade di sostanza, come un nuovo sistema di aspirazione e di scarico che gli hanno permesso di toccare quota 830 CV e 740 Nm di coppia. Infine a essere modificate sono state anche le pinze dei freni, ora di colore giallo.

I prezzi e le disponibilità del pacchetto di modifiche per le Monza non sono stati comunicati dal tuner tedesco, ma è logico pensare che si tratterà di modifiche accessibili a pochissimi eletti.