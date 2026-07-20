 Vai al contenuto principale

Per un'esperienza più personalizzata

page ad skin

L'unica Pagani Huayra Roadster con cambio manuale è all'asta

La one-off "Executor" ha carrozzeria in carbonio a vista, 846 CV e soli 85 km. Potrebbe valere più di 6 milioni di euro

Pagani Huayra Roadster
Foto di: RM Sotheby's
Fabio Gemelli Fabio Gemelli
Di: Fabio Gemelli
alle 08:22
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Tra le protagoniste assolute della Monterey Car Week 2026 ci sarà una Pagani destinata a entrare nella storia del collezionismo. RM Sotheby's metterà infatti all'asta il prossimo 13-15 agosto la Huayra Roadster "Executor", un esemplare unico commissionato da un cliente americano che rappresenta la sola Huayra Roadster uscita dalla fabbrica con un cambio manuale.

La stima è compresa tra circa 4,3 e 6 milioni di euro, una cifra sembra giustificata dall'assoluta unicità del progetto e che potrebbe essere superata da un'eventuale "battaglia" tra possibili acquirenti.

L'unica Huayra Roadster con tre pedali

La "Executor" è stata completata nel settembre 2024 e nasce come evoluzione personalizzata della Huayra Roadster. Al posto del tradizionale cambio sequenziale trova spazio una trasmissione manuale Xtrac a sette rapporti con la classica griglia in alluminio a vista, elemento che domina anche l'abitacolo.

Pagani Huayra Roadster

Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024)

Foto di: RM Sotheby's

È un dettaglio che la distingue da tutte le altre Roadster prodotte da Pagani, mentre le Huayra coupé manuali realizzate finora sarebbero appena una quindicina.

Più potente anche della Huayra R

Sotto il cofano lavora il noto V12 biturbo AMG da 6,0 litri, sviluppato appositamente per Pagani. In questa configurazione raggiunge 846 CV e 1.049 Nm di coppia, valori superiori perfino a quelli della Huayra R destinata esclusivamente alla pista.

Pagani Huayra Roadster

Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024), gli interni

Foto Di: RM Sotheby's
Pagani Huayra Roadster

Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024), il motore V12 biturbo

Foto Di: RM Sotheby's

La trazione resta posteriore e il cambio manuale promette un coinvolgimento di guida ormai rarissimo tra le hypercar moderne.

Carbonio blu e dettagli esclusivi

L'esterno sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio a vista con una particolare tonalità blu, completata da elementi aerodinamici specifici come il grande alettone posteriore, nuove appendici anteriori e una presa d'aria sopra l'abitacolo. All'interno spiccano rivestimenti in pelle Black Mamba e Indaco Blu, oltre ai numerosi dettagli in titanio e carbonio.

Pagani Huayra Roadster
93
Pagani Huayra Roadster Pagani Huayra Roadster Pagani Huayra Roadster Pagani Huayra Roadster Pagani Huayra Roadster Pagani Huayra Roadster
Fonte: RM Sotheby's

La vettura viene consegnata con tetto rigido trasparente, capote in tessuto ripiegabile e un set di valigie coordinato. Con appena 85 km percorsi, questa Huayra Roadster rappresenta una delle Pagani più rare e ricercate mai offerte sul mercato.

Altre "follie" firmate Pagani

Huayra 70 Derecho, la nuova opera d'arte di Pagani
La supercar italiana unica al mondo che vale 12 milioni di euro
La Pagani Huayra torna per celebrare il 70° compleanno di Horacio
La Pagani Utopia dedicata a chi si compra un attico da 30 milioni
Condividi quest'articolo

Consigliati per te

Huayra 70 Derecho, la nuova opera d'arte di Pagani

L'Audi A2 perde il camuffamento e si mostra quasi "nuda"

Toyota Yaris Cross vs Jeep Avenger, duello tra SUV urbani (anche 4x4)

La Hyundai Ioniq 5 diventa più "ricca" per il 2027

Stellantis Pro One: ad Atessa prodotti 20.000 veicoli CustomFit

Il camper van compatto è più spazioso: ecco Etrusco CV 640 PB+:

"Non sopravviveremo": Toyota vuole riunire i costruttori giapponesi contro i cinesi