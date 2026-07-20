L'unica Pagani Huayra Roadster con cambio manuale è all'asta
La one-off "Executor" ha carrozzeria in carbonio a vista, 846 CV e soli 85 km. Potrebbe valere più di 6 milioni di euro
Tra le protagoniste assolute della Monterey Car Week 2026 ci sarà una Pagani destinata a entrare nella storia del collezionismo. RM Sotheby's metterà infatti all'asta il prossimo 13-15 agosto la Huayra Roadster "Executor", un esemplare unico commissionato da un cliente americano che rappresenta la sola Huayra Roadster uscita dalla fabbrica con un cambio manuale.
La stima è compresa tra circa 4,3 e 6 milioni di euro, una cifra sembra giustificata dall'assoluta unicità del progetto e che potrebbe essere superata da un'eventuale "battaglia" tra possibili acquirenti.
L'unica Huayra Roadster con tre pedali
La "Executor" è stata completata nel settembre 2024 e nasce come evoluzione personalizzata della Huayra Roadster. Al posto del tradizionale cambio sequenziale trova spazio una trasmissione manuale Xtrac a sette rapporti con la classica griglia in alluminio a vista, elemento che domina anche l'abitacolo.
Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024)
È un dettaglio che la distingue da tutte le altre Roadster prodotte da Pagani, mentre le Huayra coupé manuali realizzate finora sarebbero appena una quindicina.
Più potente anche della Huayra R
Sotto il cofano lavora il noto V12 biturbo AMG da 6,0 litri, sviluppato appositamente per Pagani. In questa configurazione raggiunge 846 CV e 1.049 Nm di coppia, valori superiori perfino a quelli della Huayra R destinata esclusivamente alla pista.
La trazione resta posteriore e il cambio manuale promette un coinvolgimento di guida ormai rarissimo tra le hypercar moderne.
Carbonio blu e dettagli esclusivi
L'esterno sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio a vista con una particolare tonalità blu, completata da elementi aerodinamici specifici come il grande alettone posteriore, nuove appendici anteriori e una presa d'aria sopra l'abitacolo. All'interno spiccano rivestimenti in pelle Black Mamba e Indaco Blu, oltre ai numerosi dettagli in titanio e carbonio.
La vettura viene consegnata con tetto rigido trasparente, capote in tessuto ripiegabile e un set di valigie coordinato. Con appena 85 km percorsi, questa Huayra Roadster rappresenta una delle Pagani più rare e ricercate mai offerte sul mercato.
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