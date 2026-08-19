L'hypercar da Le Mans omologata per la strada fatta in Italia [VIDEO]

Cosa succede quando si prende una vera vettura da competizione in stile Le Mans e la si rende omologabile per l'utilizzo stradale? La risposta è la Cerbero LMP Stradale.

Realizzata dall'atelier piemontese Mosca Automobili Torino, questa sportiva estrema punta tutto sulla leggerezza, sull'aerodinamica e sul piacere di guida più puro, rinunciando volutamente a gran parte dell'elettronica moderna. Monoscocca in carbonio, abitacolo monoposto, peso inferiore ai 1.000 kg e un V8 fino a 580 CV sono gli ingredienti del progetto.

Nata per emozionare

Mosca Automobili Torino lavora da circa tre anni allo sviluppo della Cerbero LMP Stradale con un obiettivo ben preciso: trasferire sulla strada il feeling di un prototipo impegnato nella 24 Ore di Le Mans.

Cerbero LMP Stradale Foto di: Mosca Automobili

L'auto è ancora un prototipo, ma è a uno stato molto avanzato e già oggi mostra una filosofia progettuale molto chiara. Ogni scelta tecnica è stata orientata a ridurre il peso, aumentare il coinvolgimento del pilota e garantire prestazioni di assoluto livello, senza inseguire la corsa all'elettronica che caratterizza molte supercar moderne.

La struttura è basata su una monoscocca in fibra di carbonio, mentre il motore è installato posteriormente all'interno di una robusta culla fissata direttamente al telaio.

Aerodinamica ispirata alle gare

L'intera piattaforma è stata progettata per ridurre il più possibile la presenza di appendici aerodinamiche sulla carrozzeria. Mosca, infatti, ha lavorato sul sottoscocca e sull'effetto suolo, con un diffusore studiato per generare valori generosi di deportanza.

Cerbero LMP Stradale Foto di: Mosca Automobili

L'abitacolo è rigorosamente monoposto (anche se il modello definitivo sarà proposto anche in una variante biposto), con una posizione di guida estremamente ribassata e una pedaliera collocata molto in alto, quasi come su una Formula 1.

Le uniche concessioni alla tecnologia moderna sono un quadro strumenti digitale dall'impostazione racing e uno specchietto retrovisore digitale, necessario a compensare la visibilità posteriore nulla.

Tra gli elementi più affascinanti dell'abitacolo spiccano i leveraggi del cambio completamente a vista, una soluzione che permette di osservare il funzionamento della trasmissione durante ogni cambiata e che contribuisce ad aumentare il coinvolgimento del conducente.

Meccanica da competizione

Il cuore della Cerbero LMP Stradale è un V8 Ford Coyote montato in posizione centrale-posteriore.

Essendo ancora un progetto in fase di sviluppo, le specifiche definitive non sono state confermate, ma la potenza varierà a seconda della configurazione scelta dal cliente, fino a un massimo di 580 CV con tanto di cambio elettroattuato.

Secondo i progettisti, la sensibilità dello sterzo è tale da consentire al pilota di percepire anche le più piccole sollecitazioni provenienti dall'avantreno, enfatizzando ulteriormente il carattere analogico della vettura.

Produzione artigianale

L'obiettivo di Mosca Automobili Torino è avviare una costruzione completamente artigianale, con circa quattro esemplari nel primo anno e dieci all'anno in futuro.

Il debutto è atteso entro la fine del 2027.

Fotogallery: Cerbero LMP Stradale

7 Fonte: Mosca Automobili