La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)
Touring Superleggera presenta la Veloce12 Aperta, restomod esclusivo con un 5.5 V12 da 530 CV e cambio manuale
Alla Monterey Car Week c'è spazio anche per una granturismo purissima come la Touring Superleggera Veloce12 Aperta. Nata per celebrare i 100 anni dell'azienda milanese, si tratta del terzo modello della famiglia Veloce12, dopo la Coupé e la Barchetta, tutti derivati dalla Ferrari 550 Maranello.
Con lei, Touring Superleggera cerca di coniugare prestazioni elevate il piacere del viaggio. Non a caso l'atelier la definisce una "weekender", pensata per due persone e per itinerari da percorrere senza fretta. Il prezzo non viene dichiarato ufficialmente, ma è probabile che sia ben oltre il mezzo milione di euro, senza includere il valore della 550 di partenza.
Un tetto che scompare
La caratteristica più evidente della Veloce12 Aperta è naturalmente la possibilità di viaggiare a cielo aperto. Al posto di una tradizionale capote troviamo due pannelli removibili, leggeri e facilmente riponibili a bordo.
Touring Superleggera Veloce12 Aperta
Dietro l'abitacolo c'è un elegante arco in alluminio, elemento che Touring considera una sorta di "corona" della vettura. E la capacità è piuttosto sorprendente per un'auto di questo tipo.
Touring Superleggera Veloce12 Aperta, l'abitacolo
L'Aperta dispone infatti di 327 litri complessivi di spazio per i bagagli, una capacità pensata per ospitare il necessario per un fine settimana. A completare il corredo ci sono set di valigie realizzati appositamente da Rimowa e custodie in pelle firmate Giosa Milano.
Un V12 aspirato con cambio manuale
La Veloce12 Aperta custodisce sotto il cofano una meccanica sempre più rara: un V12 aspirato da 5,5 litri, capace di sviluppare 530 CV a 7.000 giri/minuto.
Touring Superleggera Veloce12 Aperta, il frontale
La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei rapporti, con una tradizionale leva cromata collocata nella console centrale.
Le prestazioni parlano di uno 0-100 km/h in 4,4 secondi e 290 km/h di velocità massima. Ma in questo caso i numeri raccontano soltanto una parte della storia. Per mantenere un comportamento dinamico all'altezza delle prestazioni, Touring ha previsto anche un telaio rinforzato in fibra di carbonio e sospensioni adattive TracTive.
Un omaggio alla storia di Touring
La Veloce12 Aperta non è soltanto una nuova interpretazione della Veloce12: è anche un tributo ai 100 anni di Touring Superleggera, fondata nel 1926 da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni.
Touring Superleggera Veloce12 Aperta, il cambio manuale
Il legame con la tradizione emerge soprattutto dalla configurazione estetica scelta per l'esemplare mostrato a Monterey. La carrozzeria è verniciata nella raffinata tonalità Alba White, ispirata alle grandi Touring degli anni '60 e, in particolare, alla Maserati 3500 GT.
L'abitacolo propone invece una combinazione di pelle e tonalità bordeaux, con lavorazioni artigianali che sottolineano il carattere sartoriale del progetto. A distinguere ulteriormente la vettura c'è la scritta "Aperta", realizzata addirittura in oro massiccio 24 carati.
Fotogallery: Touring Superleggera Veloce12 Aperta
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