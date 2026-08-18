La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)

Alla Monterey Car Week c'è spazio anche per una granturismo purissima come la Touring Superleggera Veloce12 Aperta. Nata per celebrare i 100 anni dell'azienda milanese, si tratta del terzo modello della famiglia Veloce12, dopo la Coupé e la Barchetta, tutti derivati dalla Ferrari 550 Maranello.

Con lei, Touring Superleggera cerca di coniugare prestazioni elevate il piacere del viaggio. Non a caso l'atelier la definisce una "weekender", pensata per due persone e per itinerari da percorrere senza fretta. Il prezzo non viene dichiarato ufficialmente, ma è probabile che sia ben oltre il mezzo milione di euro, senza includere il valore della 550 di partenza.

Un tetto che scompare

La caratteristica più evidente della Veloce12 Aperta è naturalmente la possibilità di viaggiare a cielo aperto. Al posto di una tradizionale capote troviamo due pannelli removibili, leggeri e facilmente riponibili a bordo.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta Foto di: Touring Superleggera

Dietro l'abitacolo c'è un elegante arco in alluminio, elemento che Touring considera una sorta di "corona" della vettura. E la capacità è piuttosto sorprendente per un'auto di questo tipo.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta, l'abitacolo Foto di: Touring Superleggera

L'Aperta dispone infatti di 327 litri complessivi di spazio per i bagagli, una capacità pensata per ospitare il necessario per un fine settimana. A completare il corredo ci sono set di valigie realizzati appositamente da Rimowa e custodie in pelle firmate Giosa Milano.

Un V12 aspirato con cambio manuale

La Veloce12 Aperta custodisce sotto il cofano una meccanica sempre più rara: un V12 aspirato da 5,5 litri, capace di sviluppare 530 CV a 7.000 giri/minuto.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta, il frontale Foto di: Touring Superleggera

La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei rapporti, con una tradizionale leva cromata collocata nella console centrale.

Le prestazioni parlano di uno 0-100 km/h in 4,4 secondi e 290 km/h di velocità massima. Ma in questo caso i numeri raccontano soltanto una parte della storia. Per mantenere un comportamento dinamico all'altezza delle prestazioni, Touring ha previsto anche un telaio rinforzato in fibra di carbonio e sospensioni adattive TracTive.

Un omaggio alla storia di Touring

La Veloce12 Aperta non è soltanto una nuova interpretazione della Veloce12: è anche un tributo ai 100 anni di Touring Superleggera, fondata nel 1926 da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta, il cambio manuale Foto di: Touring Superleggera

Il legame con la tradizione emerge soprattutto dalla configurazione estetica scelta per l'esemplare mostrato a Monterey. La carrozzeria è verniciata nella raffinata tonalità Alba White, ispirata alle grandi Touring degli anni '60 e, in particolare, alla Maserati 3500 GT.

L'abitacolo propone invece una combinazione di pelle e tonalità bordeaux, con lavorazioni artigianali che sottolineano il carattere sartoriale del progetto. A distinguere ulteriormente la vettura c'è la scritta "Aperta", realizzata addirittura in oro massiccio 24 carati.

Fotogallery: Touring Superleggera Veloce12 Aperta

11 Fonte: Touring Superleggera