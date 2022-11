Presentata al Salone di Ginevra del 2018 e seguita un anno dopo dalla versione cabrio, Sciàdipersia Coupé firmata dalla Carrozzeria Touring Superleggera è una vera e propria rarità: solo 10 esemplari costruiti e finiti nei garage di altrettanti facoltosi appassionati.

A 4 anni dal debutto si prepara per mostrarsi nuovamente in pubblico in occasione di Milano AutoClassica 2022, dove sarà una delle regine dello stand Bonhams insieme ad altre supercar d'eccezione, pronta per essere aggiudicata durante un'asta milionaria in programma il 18 novembre.

Carbonio e alluminio

Basata meccanicamente sulla Maserati GranTurismo, ormai di precedente generazione, abbina al tradizionale V8 aspirato un'estetica unica nel suo genere, ispirata alla Maserati 5000 GT "Scià di Persia" del 1959, realizzata per l'allora Scià di Persia Reza Pahlav.

Lo speciale design della Sciàdipersia Coupé, così come quello della sua corrispettiva in versione cabrio, è stato realizzato da Carrozzeria Touring Superleggera dando forma a materiali leggeri come alluminio e fibra di carbonio; il primo per gli elementi inferiori della carrozzeria e il secondo per i pannelli superiori, come tetto e cofano motore.

Un aspetto questo necessario per abbassare il peso dell'auto e renderla, dinamicamente, ancora più appagante della rispetto alla GranTurismo originale.

All'interno le mani degli artigiani della Carrozzeria Touring sono state impegnate per creazione di nuovi sedili, con l'obiettivo di ricavare maggior spazio per le gambe degli occupanti posteriori. A livello di cruscotto, invece, è stato scelto di lasciare quello originale, incluso il sistema di infotainment di generose dimensioni (per l'epoca).

Gli esperti della Casa d'aste hanno quotato questa speciale coupé italiana a un prezzo compreso tra i 420.000 e i 450.000 euro, ma non è escluso che il valore finale possa ampiamente superare questa soglia.

Le altre bellezze all'asta

La Sciàdipersia Coupé è solo uno dei tanti lotti dell'asta di Bonhams a Milano AutoClassica 2022, che porta numerose auto molto particolari.

Per esempio una Iso Grifo S Targa, con un valore stimato compreso tra i 650.000 e i 750.000 euro, una Alfa Romeo GTA 1300 Junior, con un valore stimato compreso tra i 220.000 euro i 250.000 euro, al fianco di due Lamborghini Aventador roadster.

Ancora un'Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet dal valore stimato compreso tra i 450.000 e i 550.000 euro e, infine, una rarissima Ferrari F430 Challenge con specifiche GT3 dal volore stimato compreso tra i 220.000 e i 280.000 euro.