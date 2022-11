Rho Fiera apre le porte per la 12esima edizione di Milano AutoClassica. L’appuntamento dedicato alle auto storiche (ma non solo) provenienti da tutto il mondo vede la partecipazione di tanti brand importanti, come Ferrari, Maserati e BMW, che mettono in mostra alcuni degli esemplari più esclusivi di sempre.

I biglietti si possono acquistare anche online sul sito dedicato e sono disponibili pacchetti speciali per visitare il salone tutti e tre i giorni. Di seguito tutti i dettagli.

Abarth

Abarth Classiche 1000 SP

Abarth è presente con la divisione Heritage e porta alla rassegna milanese le Abarth classiche, inserite nel progetto “Reloaded by Creators” per celebrare il centenario del circuito di Monza. Una delle più importanti è la prima auto messa a punto da Carlo Abarth (riportata in vita a seguito di un lungo restauro) con motore da 26 CV che corse a Monza per 168 ore consecutive. Nello stand ci sono anche la Sport Prototipo del 1966 la 1000 SP.

Alpine

Alpine A110 Tour de Corse 75

Il marchio francese è presente al padiglione 7 (stand A09) con la gamma al completo. Oltre all’A110, si possono vedere da vicino l’A110 GT, l’A110 S e l’edizione speciale Tour de Corse 75. Quest’ultima s’ispira all’Alpine che ha preso parte al Giro di Corsica del 1975, il rally dalle 10.000 curve, ed è stata prodotta in sole 150 unità, tutte vendute in appena 48 ore.

Aston Martin

Aston Martin DBX 707

A Milano AutoClassica viene mostrata una delle 333 V12 Vantage con motore a 12 cilindri da 700 CV, per una velocità massima di 320 km/h. Nello stand Aston Martin ci sono anche le DBS Coupé e Volante e il super SUV DBX 707 col 4.0 V8 da 707 CV con uno scatto 0-100 km/h di 3,3 secondi.

Le auto dello stand ASI

La Ferrari 275 GTB 1965 di Clint Eastwood

Uno spazio importante a Milano AutoClassica è rappresentato dalle Ferrari. La punta di diamante della rassegna ASI chiamata “Cavallini da sogno” è la 275 GTB appartenuta all’attore americano Clint Eastwood. Originariamente verniciata in Grigio Notte, venne personalizzata da Eastwood nella colorazione verde scura. Negli anni successivi, la Ferrari è passata di proprietà tra Svizzera, Sud America e Italia, dove si trova tuttora.

Oltre alla 275 GTB, nel padiglione dell’Automotoclub Storico Italiano ci sono anche altre iconiche Rosse a 12 cilindri come la 250 GTE del 1953, la 250 GT del 1963, la 330 GT del 1967, la 365 GTB/4 Daytona del 1970, la 456 GT del 1994 e la 575 del 2002.

Sempre all’ASI Village, nel padiglione 6, si può ammirare dal vivo un’esposizione dedicata ai 50 anni della Fiat X1/9 chiamata “La sportiva per tutti” e il rarissimo triciclo “4HP” prodotto dalla National Motor Company nel 1904.

Per quanto riguarda gli eventi, lo stand ASI ospita da venerdì 18 le presentazioni “ASI Circuito Tricolore 2023” e il libro “1948: come si disegnò la leggenda” che ripercorre la nascita della Ferrari 166 e della Porsche 356.

Sabato 19, invece, c’è l’inaugurazione ufficiale di “ASI Village” e le premiazioni di “ASI Giovane Passione”. Nel corso della giornata si tiene anche una conferenza incentrata sull’impatto ambientale dei veicoli storici e un tributo a Mauro Forghieri e Nicola Materazzi.

Infine, domenica 20 si parla di “Modernità del design Jaguar”, dei corsi di restauro promossi da ASI e delle maratone “All Around the World” che coinvolgono sempre più appassionati a bordo di veicoli storici.

Bentley

Bentley S1 Continental Flying Spur 1958

Alle moderne Bentayga Hybrid e Continental GTC Speed, Bentley affianca la storica S1 Continental Flying Spur del 1958. L'imponente ammiraglia di quasi 5 metri e mezzo è stata tra gli ultimi modelli ad essere equipaggiata con un motore 6 cilindri di origine Rolls-Royce risalente agli anni '20.

BMW

BMW M3 Cecotto Edition 1989

Il tema di BMW è il 50esimo anniversario della divisione M. Ecco perché a Milano si trovano alcune delle M più iconiche della storia, a partire dalla M4 Competition Edition 50 Jahre, un’edizione speciale da 510 CV prodotta in soli 700 esemplari.

Oltre all’M4, ci sono anche la M3 Johnny Cecotto del 1989 in colorazione Misano Red e la M3 GT del 1995, con quest’ultima che è stata realizzata in sole 356 vetture.

Kimera 037

Kimera 037

Il tour mondiale 2022 del restomod della Lancia 037 si chiude a Milano AutoClassica. Dopo essere stata ammirata sui palcoscenici di Monte Carlo, St. Moritz, Londra e Pebble Beach, la Kimera arriva a Rho con tre esemplari che richiamano i colori della bandiera italiana.

Si tratte delle ultime tre 037 disponibili (sulle 37 totali) e sono chiamate “Esmeralda”, “Penelope” e “Victoria”. Spinte da un 2.0 quattro cilindri da oltre 500 CV, le Kimera s’ispirano al passato, ma si basano su un progetto moderno e portato avanti con eccellenze come Pirelli, Sparco, Brembo e Andreani Ohlins.

Lotus

Lotus Eletre

La Casa inglese espone il presente e il futuro della sua gamma. Ad AutoClassica ci sono due Emira First Edition, le prime ad essere mostrate ad un salone automobilistico e il SUV elettrico Eletre. Non mancano anche i richiami al mondo del motorsport, con l’Elise Cup PB-R da competizione, l’Elan S2 e l’Exige 240R Limited Edition.

Maserati

Maserati Mistral

Maserati mette in mostra la sua storia e la sua gamma attuale. Oltre alla Mistral e alla 3500 GT Spyder Vignale, si trovano la nuova MC20 e due Grecale, con queste ultime che sono disponibili per un test-drive (è necessario un accredito direttamente allo stand Maserati).

L'asta di Bonhams

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster

Durante Milano AutoClassica si svolge una speciale asta tenuta da Bonhams che vede protagoniste due Lamborghini uniche al mondo. La prima è un'Aventador del 2019 creata col programma di personalizzazione Ad Personam. Si tratta di una delle 350 Roadster mai costruite ed è equipaggiata con 125.000 euro di optional. Con soli 100 km percorsi, si pensa che possa valere tra 900.000 e 1,1 milioni di euro.

L'altra è l'ultimo esemplare in assoluto dell'Aventador, la LP780-4 Ultimae che potrebbe essere venduto tra 1,1 e 1,4 milioni di euro.

All'asta è presente anche una delle Iso Rivolta Iso Grifo Targa, con un prezzo di vendita che potrebbe raggiungere i 750.000 euro.