Il listino della Bentley Bentayga Hybrid si aggiorna completamente. Il SUV di Crewe riceve delle novità importanti per quanto riguarda la motorizzazione e gli allestimenti diventando così ancora più completa, performante ed efficiente.

Tuttavia le novità (almeno per ora) non riguarderanno né il mercato europeo né il Regno Unito, ma saranno disponibili solo, ad esempio, negli Stati Uniti e in Cina.

Così cambia "sotto pelle"

Partendo dal powertrain, la Bentayga monta sempre un 3 litri V6 e un motore elettrico da 136 CV. Ora, però, l’unità ad emissioni zero può contare su una batteria più grande da 18 kWh contro i 13 kWh del modello precedente. Ciò si traduce in un’autonomia in elettrico che è passata da 40 a 43 km.

I cambiamenti si notano di più guardano alla potenza pura. La Bentayga Hybrid eroga 462 CV (+19 CV) e una coppia di 805 Nm (+15% sulla motorizzazione precedente) per un’accelerazione 0-100 km/h di 5,3 secondi (0,1 secondi in meno) e una velocità massima di 254 km/h.

Più sportiva o più elegante?

Nella gamma debuttano i nuovi allestimenti S e Azure. La Bentayga Hybrid S si riconosce per il look più orientato alla sportività con cerchi in lega da 22” specifici e uno spoiler più accentuato e per un assetto pensato per la guida dinamica. Ad esempio, le sospensioni sono più rigide del 15%, il controllo di trazione è più “permissivo” nella modalità Sport e l’impianto di scarico ha una timbrica più cattiva.

Bentley Bentayga Hybrid S Bentley Bentayga Hybrid Azure

Inoltre, la Bentayga ibrida può essere resa ancora più aggressiva equipaggiando il pacchetto Blackline che aggiunge dettagli in nero lucido per la carrozzeria.

La Azure, invece, esalta il lato più elegante della Bentley. Di serie, questa versione propone il pacchetto Front Seat Comfort con sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilabili e finiture esclusive per poltrone e plancia. Sempre a proposito di rivestimenti, i clienti possono scegliere 15 colori differenti per la pelle e tre tonalità per le modanature in legno (Dark Walnut, Crown-Cut Walnut e Koa).

Vi terremo aggiornati su un possibile arrivo in Europa e in Italia.