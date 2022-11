Clint Eastwood non ha certo bisogno di presentazioni. Il noto attore americano ha posseduto diverse auto da sogno, tra cui una Ferrari 275 GTB, la Berlinetta presentata dalla Casa del Cavallino al Salone di Parigi del 1964 e derivata dalla mitica 250 GTO nata per le corse.

Adesso quell'esemplare si può vedere a Milano AutoClassica, in programma a Rho dal 18 al 20 novembre. Con l'occasione l'Automotoclub Storico Italiano porta anche altre Rosse d'eccezione a 12 cilindri, in una mostra chiamata "Cavallini da sogno", e festeggia i 50 anni della Fiat X1/9 con alcuni prototipi inediti.

Un pedigree legato al cinema

La Ferrari dell'attore statunitense vanta una storia molto particolare: il produttore cinematografico italiano Dino de Laurentiis la comprò nel 1966 proprio per donarla a Eastwood, come omaggio per la "straordinaria interpretazione" (secondo lo stesso imprenditore, ndr) nel film Le Streghe (1967, diretto da Vittorio De Sica).

Ordinata originariamente in colore grigio scuro con tachimetro in miglia orarie, una volta giunta nelle mani dell'attore ha subito alcune modifiche, come una riverniciata completa in verde scuro e l'aggiunta di una radio amplificata all'interno. Trasportata negli Stati Uniti alla fine degli anni '80, nel decennio successivo questa Ferrari ha cambiato spesso proprietario.

Successivamente è stata riportata in Europa e custodita in eccellenti condizioni fino ai giorni nostri, con regolare manutenzione alle componenti meccaniche e sporadiche apparizioni in gare di regolarità di tutto il Continente.

Vedi tutte le notizie su Milano AutoClassica

I 50 anni della sportiva per tutti

La particolare Ferrari 275 GTB non è però l'unica protagonista dell'ASI Village, il tradizionale stand fieristico dell'Automotoclub Storico Italiano presente anche a Milano AutoClassica.

Oltre alla mostra "Cavallini da sogno", con all'interno anche altri pezzi ormai molto rari come la 365 GTB/4 “Daytona” del 1970, la 456 GT del 1994 e, infine, la ben più recente Ferrari 575M del 2002, appena entrata nel grande mondo delle auto “storiche”, l'ASI espone alcune Fiat X1/9 in occasione dei 50 anni del modello.

Fotogallery: Foto - Fiat X1/9, le foto storiche

4 Foto

In particolare, alcuni rari prototipi della Collezione Bertone; la concept Runabout del 1969, vera ispirazione per la realizzazione della prima X1/9 e premiata all'ultima edizione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, e i tre celebri esemplari unici di X1/9; “Allungata” (1981), “Spider” (1987) e “Superlight” (1988).