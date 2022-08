Torna ad aprirsi al pubblico il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, dopo i 2 anni particolari dovuti alla pandemia con l'edizione 2020 cancellata e quella 2021 con restrizioni ai visitatori provenienti da vari paesi (Italia compresa). Una riapertura in grande stile per quello che, a tutti gli effetti, è l'appuntamento dedicato alle auto d'epoca più importante al mondo, culmine della Monterey Car Week, serie di eventi "a motore" che ogni anno animano la cittadina californiana.

Se infatti il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach rappresenta il momento più atteso, la settimana è costellata da momenti come importanti aste organizzate da colossi come Bonhams e RM Sotheby’s, il Rolex Monterey Motorsports Reunion e il Concorso Italiano, il più importante show motoristico dedicato ai modelli nati nel Bel Paese.

Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, il programma

La data da segnare sul calendario è quella del 21 agosto, quando i campi da golf di Pebble Beach verranno letteralmente invasi da auto di varie epoche, con i giurati a girare nell'esposizione per individuare quella che si potrà fregiare del titolo di "Best of Show", andato nel 2021 alla Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier del 1938.

La Mercedes 540K del 1938 trionfatrice nel 2021

Dovesse solleticarvi l'idea di fare un salto in quel di Pebble Beach sappiate che il prezzo dei biglietti (acquistabili sul sito ufficiale dell'evento) va da un minimo di 525 a un massimo di 4.000 dollari (512 - 3.900 euro), ma solo quelli più "economici" sono ancora disponibili e permettono di visitare l'esposizione e in alcune aree di ristoro.

Poco male, perché ogni momento del Concorso d'Eleganza si potrà seguire in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube e sui profili social Facebook e Instagram.

Cosa ci sarà

Fare la lista delle auto d'epoca presenti al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach è quasi impossibile, vale però la pena ricordare che quest'anno sulle rive del Pacifico gli organizzatori celebreranno due importanti centenari: quello della Lincoln (nata per produrre motori aeronautici e acquistata da Ford nel 1922) e quello della 24 Ore di Le Mans, tenutasi per la prima volta nel maggio del 1923.

Fiat OttoVu Zagato GT McFarlan Type 125

Spazio anche per modelli rari come una delle 32 Talbot T26 Grand Sport esistenti, la Alfa Romeo 8C 2300, una collezione di McFarlan (chiamata la Rolls-Royce d'America), una Fiat OttoVù e varie Ford roadster del 1932, la "mamma" delle mitiche hot rods.

Auto storiche affiancate da modelli attuali che proprio a Pebble Beach debutteranno in anteprima mondiale. Della partita sarà Aston Martin che porterà un'auto focalizzata sulle prestazioni e una firmata dal reparto "Q", quello dedicato alle personalizzazioni.

Lamborghini Urus ibrida plug-in, le prime foto spia Maserati MC20 Cielo

Un'altra importante novità sarà rappresentata dalla Lamborghini Urus restyling, che negli USA è già sbarcata per - pare - affrontare il percorso della Pikes Peak e far segnare il record di categoria. Sempre dalla Motor Valley arriva la Maserati MC20, al debutto al di là dell'Atlantico.

DeLorean Alpha5 DeLorean Alpha 2

Giocherà invece "in casa" la rediviva DeLorean che dopo aver mostrato, unicamente online, la Alpha5 lo scorso maggio a Pebble Beach dovrebbe portare 3 novità: una sportiva in stile Corvette, una berlina a quattro porte e un SUV di grandi dimensioni battezzate rispettivamente Alpha2, Alpha3 e Alpha4.

Bentley Mulliner Batur

Non dovrebbe invece essere elettrica, anche se delle elettriche della Casa anticiperà lo stile, la Bentley Batur, erede spirituale della Bacalar destinata a diventare una delle vetture più esclusive del Globo.