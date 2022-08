Se sarà o meno l'auto più veloce del mondo lo scopriremo tra qualche tempo, nel mentre la Hennesey Venom F5 si prepara a debuttare in versione Roadster alla Monterey Car Week 2022, in programma dal 12 al 21. Un bagno di folla all'interno della settimana più "in" del mondo dell'auto, per un modello che di normale non ha nulla.

Nel caso ve lo foste dimenticati infatti l'hypercar statunitense è mossa da un V8 biturbo di 6,6 litri capace di sviluppare la bellezza di 1.817 CV, tutti indirizzati verso le ruote posteriori e ottenuti senza alcun tipo di elettrificazione. Un mostro di potenza che, nella sua versione roadster, promette "emozioni col vento tra i capelli".

Consideranto il fatto che la Hennessey Venom F5 punta a toccare (e superare) le 300 miglia orarie (482,803 km/h), possiamo tranquillamente parlare non solo di vento ma di vera e propria bufera.

Scoperta da record

Certo, ancora non sappiamo anche la Venom F5 Roadster potrà raggiungere tale velocità da record, ma anche dovesse "accontentarsi" dei 437,1 km/h che attualmente rappresentano il massimo toccato dalla versione coupé (protagonista di numerosi test in vista dell'attacco alla SSC Tuatara, attuale auto più veloce del mondo), di certo la messa in piega non durerà poi tanto. Chissà quindi quanti dei futuri proprietari dell'hypercar statunitense gireranno col tettuccio (probabilmente in fibra di carbonio) rimosso e quanti invece preferiranno tenerlo montato.

Parlando di stile il teaser della Hennessey Venom F5 Roadster mostra l'hypercar di profilo, mettendo in risalto l'assenza del tetto e uno stile in tutto e per tutto uguale a quello della coupé. Ci saranno sicuramente modifiche strutturali, per aumentare la rigidità della monoscocca in fibra di carbonio, con conseguente aumento di peso.