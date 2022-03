Qual è l'auto più veloce del mondo? Questa è forse LA domanda che più di tutte fa discutere frotte di appassionati, nonostante quello della velocità sia un tema (apparentemente) inattaccabile. Strumentazioni, rilevamenti certificati, video, sensori... eppure siamo ancora qui a cercare di capire quale sia l'auto di produzione in grado di correre più forte di tutte.

A provare a fare ordine nella classifica ci sta pensando la Hennessey Venom F5, hypercar statunitense puramente endotermica, da qualche tempo a questa parte impegnata in vari test su e giù per gli States alla ricerca del setup perfetto per diventare - senza "se" e senza "ma" - l'auto di serie più veloce del mondo.

Passo passo

A mostrarci i progressi della Venom F5 (sigla che, sulla scala Fujita, indica la maggior intensità raggiungibile da un tornado) ci pensa un nuovo video ufficiale, dove l'esagerata coupé fa frullare il proprio V8 di 7,4 litri da 1.800 CV per raggiungere quota 437,1 km/h. No, non è ancora una velocità da record, ma si tratta di un nuovo traguardo dopo aver toccato, negli scorsi test, i 322 e i 402 km/h.

Ma quanto manca alla Hennessey Venom F5 per potersi fregiare dell'ambito titolo? Guardando alla classifica ufficiale pochissimo: circa 13 km/h. Il record di auto di serie più veloce del mondo infatti appartiene ai 455,3 km/h della SSC Tuatara. Ci sono poi i record non ufficiali, che hanno comunque una loro valenza.

Andata e ritorno

Leggendo l'articolo infatti qualcuno avrà pensato "E la Bugatti Chiron?". Giusto, e la Bugatti Chiron? Circa 3 anni fa l'hypercar francese è stata la prima auto "di serie" (il perché delle virgolette lo capirete continuando a leggere) a sfondare quota 300 miglia orarie, fermandosi solo una volta raggiunta quota 304,77, pari a 490,48 km/h. Velocità esagerata, certificata dal TUV, ente di certificazione tedesco.

Tutto in regola dunque. Anzi no. Primo problema: la Bugatti Chiron 300+ del record era un "prototipo molto vicino alla produzione", quindi non assimilabile (seppur di poco) a un modello prodotto in serie. Secondo problema: per poter ambire a portarsi a casa il record l'auto deve percorrere lo stesso percorso in entrambe le direzioni, cosa che la W16 francese non ha fatto. Risultato: i 490,48 km/h rimangono, ma non sono validi per potersi fregiare del titolo di "auto più veloce del mondo".

SSC Tuatara Bugatti Chiron Super Sport 300+

Titolo che, come detto, appartiene alla SSC Tuatara, altra hypercar statunintense (è firmata Shelby Supercars), capace di mettersi alle spalle la Koenigesgg Agera RS e i suoi 447 km/h. Un record arrivato dopo numerose polemiche sul precedente record di 508,73 km/h, fatto segnare a ottobre 2020. Velocità smodata, figlia di un video "taroccato" (con tanto di scuse da parte della Casa) con la ripetizione avvenuta a gennaio 2021, con controlli e controllori di ogni tipo.

Il guanto di sfida della Venom F5 è quindi lanciato, puntando a raggiungere (e superare) la fatidica soglia delle 300 miglia orarie (482,803 km/h).