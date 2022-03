In un panorama internazionale già molto competitivo, i costruttori emergenti che fanno delle auto sportive e di lusso il loro business ce ne sono parecchi. DEUS Automobiles è un nuome nuovo, di cui finora non vi abbiamo mai parlato e di cui vi raccontiamo oggi perché Italdesign ha annunciato che darà il proprio supporto tecnico a questo nuovo marchio per realizzare una hypercar elettrica.

Stile austriaco e design italiano

L'annuncio della partnership è accompagnato del commento di Giorgio Gamberini, direttore Business Development di Italdesign Giugiaro, che afferma: "Grazie alla nostra specifica esperienza nello sviluppo e nella produzione in pre-serie, possiamo offrire supporto strategico e autorevolezza ai nuovi arrivati ​​nel settore dell'auto e della mobilità e possiamo aiutare a consolidare le loro idee e a preparare le loro visioni per il futuro".

"Come lo siamo stati in passato per altri - aggiunge -, oggi siamo il 'promotore' per DEUS e siamo e saremo sempre un 'integratore' della tecnologia dei nostri partner nei nuovi prodotti futuri". Le informazioni sulla DEUS Automobiles sono ancora poche: l'azienda ha sede a Vienna, in Austria, e conta circa una decina di dipendenti.

I piani di DEUS Automobiles

L'obiettivo della DEUS Automobiles è quello di realizzare hypercar 100% elettriche e di lusso "raggiungendo un nuovo standard nelle emozioni di guida". Italdesign, forte della tanta esperienza nel settore auto, supporterà DEUS nella realizzazione dei prototipi e nella previsione delle attività di sviluppo per la futura produzione.

Intanto le pagine social di DEUS Automobiles hanno iniziato a riempirsi - qui trovate i link a Facebook, Instagram e Linkedin - così come il sito ufficiale www.deusautomobiles.com. Pagine che seguiremo anche noi per raccontarvi i prossimi passi.