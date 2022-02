Da pochi anni a Varese c'è una piccola azienda "seria che non si prende sul serio", ma che costruisce una delle supercar restomod più ammirate degli ultimi anni. Ci riferiamo ovviamente ad Automobili Amos e al suo fondatore Eugenio Amos che dal 2017 lavora sul progetto Lancia Delta Futurista, una rivisitazione della leggendaria "Deltona" con cui Lancia vinceva i campionati mondiali rally e creava un mito praticamente incrollabile.

Questa startup che ha in cantiere anche la versione Safarista della stessa vettura nasce dalla voglia del suo fondatore di riportare l'uomo, i valori e la sostanza al centro del prodotto, riproponendo in una chiave tutta nuova quella Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II di colore Giallo Ginestra che all'età di sette anni lo aveva fatto innamorare delle auto. Una piccola realtà, fatta di tre dipendenti, alcuni partner tecnici importanti e tanta voglia di creare qualcosa di unico e di proporre nuove vetture in un prossimo futuro, anche elettrificate.

Il sogno Futurista

Amos è un cliente e un collezionista di auto ancor prima che costruttore e da questo punto di vista è partito per creare quello che secondo lui il mercato attuale non offre più. Ecco allora nascere il sogno di Futurista, la restomod che racchiude in un'unica vettura la sua ricerca di "euforia, passione e nostalgia".

Lancia Delta Futurista by Automobili Amos

Anno di fondazione 2017 Fondatori Eugenio Amos Sede / Produzione Varese / Pont-Saint-Martin (AO) Numero dipendenti 3 Fatturato dell'ultimo bilancio N.D.

Per fare questo si è affidato ad alcune delle migliori realtà italiane che lavorano sul design, la progettazione e la costruzione di auto e motori speciali, utilizzando metodi artigianali che permettono di creare auto uniche e su misura, tutte realizzate partendo da una Lancia Delta HF Integrale 16V donatrice.

Le supercar

Al momento le supercar proposte da Automobili Amos sono la Lancia Delta Futurista e la Lancia Delta Safarista. La prima parte dalla mitica Delta HF Integrale 16V per diventare una speciale coupé due porte realizzata in soli 20 esemplari con diverse parti di carrozzeria in fibra di carbonio e una potenza di oltre 300 CV da scaricare sull'asfalto.

Lancia Delta Futurista by Automobili Amos Lancia Delta Safarista by Automobili Amos

La Lancia Delta Safarista By Automobili Amos si spinge ancora un po' oltre e riprende alcune delle caratteristiche delle campionesse dei rally per offrire a 10 clienti una sportiva estrema che può affrontare anche gli sterrati più difficili.

Lancia Delta Futurista by Automobili Amos

Partiamo dalla Lancia Delta Futurista con cui Automobili Amos si è fatta conoscere al mondo, la reinterpretazione in chiave moderna della Delta HF Integrale che le fa da base. Si tratta di un'auto che a detta del suo creatore vuole essere "pura, analogica, grezza ed essenziale", una versione a due porte della Deltona che prende spunto da alcuni spunti stilisti della Delta S4 per far rivivere il mito negli Anni 2000.

La sua purezza e l'anima analogica sono testimoniate dal mantenimento della stessa scocca di origine, opportunamente rinforzata con elementi in acciaio che comprendo la roll-cage, la fiancata e il passaruota posteriore. Altre parti come i paraurti, il "cofango" anteriore, la calandra, i passaruota davanti e l'alettone sul lunotto sono in fibra di carbonio e si sommano ad altre componenti in metallo e alluminio.

Scheda Tecnica Lancia Delta Futurista by Automobili Amos Misure (Lung. x Larg. x Alt.) 3,897 m x 1,81 m x 1,44 m Telaio / Carrozzeria Acciaio / Acciaio, carbonio, alluminio Peso 1.300 kg Motore 4 cilindri turbo 2.0 l (oltre 300 CV) Trazione Integrale Cambio Manuale a 5 marce Accelerazione 0-100 km/h N.D. Velocità massima 230 km/h Anno di lancio 2018 Numero di esemplari previsti 20 + 1 Prezzo indicativo 350.000 euro

Il motore è il noto 4 cilindri 2.0 turbo Lancia opportunamente potenziato dalla cremonese Autotecnica Motori per arrivare a superare i 300 CV di potenza massima. Sotto il cofano ci sono poi radiatore olio, acqua e intercooler maggiorato, oltre a un impianto di scarico aggiornato in acciaio. Anche il cambio è quello di origine, un 5 marce manuale rinforzato alla bisogna e collegato a un albero di trasmissione revisionato come i differenziali.

Il risultato è la Futurista che pesa circa 1.300 kg ed è in grado di raggiungere i 230 km/h e ha interni davvero speciali in Alcantara e carbonio e con dettagli unici come il pulsante "levati" sulla razza del volante che attiva il lampeggio degli abbaglianti. La produzione prevista è di 20 esemplari più il prototipo iniziale, tutti con un prezzo base di 350.000 euro, auto donatrice esclusa.

Lancia Delta Safarista by Automobili Amos

Ancora più speciale ed esclusiva è la Lancia Delta Safarista by Automobili Amos, una versione evoluta della Futurista che dal 2021 si rivolge a quei clienti che vogliono portare la supercar italiana al limite, sul ghiaccio, sugli sterrati o sulle dune del deserto. Ecco allora il roll-bar integrale, gli interni ridotti all'essenziale dove spiccano solo due sedili da corsa anteriori, l'assetto rialzato, le gomme tassellate, i paraspruzzi specifici e gli specchietti e i copricerchi anteriori ispirati alle Delta da competizione.

Scheda Tecnica Lancia Delta Safarista by Automobili Amos Misure (Lung. x Larg. x Alt.) N.D. Telaio / Carrozzeria Acciaio / Acciaio, carbonio, alluminio Peso N.D. Motore 4 cilindri turbo 2.0 l Trazione Integrale Cambio Sequenziale di derivazione motorsport Accelerazione 0-100 km/h N.D. Velocità massima N.D. Anno di lancio 2021 Numero di esemplari previsti 10 Prezzo indicativo 570.000 euro (tasse escluse)

Lo stile generale e dei dettagli è sempre quello creato dallo studio di design BorromeodeSilva, mente il motore è stato ulteriormente potenziato ed evoluto. Della Safarista saranno prodotti al massimo 10 esemplari, ognuno proposto a un prezzo di 570.000 euro più tasse. Le prime consegne sono previste tra il 2023 e il 2024.

Il fondatore

La passione per l'auto del 31enne Eugenio Amos nasce ancor prima del citato incontro con la Delta gialla ed è quasi innata, visto che già il bisnonno Hermann Amos aveva fondato nel 1926 l'azienda di utensili professionali USAG. Eugenio vanta nella sua carriera diverse esperienze nel settore immobiliare e anche nel commerciale automotive, con importanti rapporti di sponsorizzazione nei campionati MotoGP e Formula 1.

Eugenio Amos

A questo si aggiunge una carriera di pilota che vede il giovane Amos partecipare alla 24 Ore di Spa, la 24 Ore di Daytona, la Dakar, e a gare di campionato WEC e Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Tutto questo alimenta la voglia dell'imprenditore di creare una nuova auto perché, dice:

"Quello che c'era su strada... non era abbastanza"

È così che con Carlo Borromeo, fondatore dello studio creativo BorromeodeSilva, tratteggia le forme e la sostanza della Futurista descrivendola così:

"Quest'auto per me significa molto. È la mia visione romantica in un mondo troppo asettico, troppo veloce, che corre superficiale e intangibile come il vento. Quest'auto significa che mi sono stufato del mondo dell'automobile prima come cliente che come costruttore."

Automobili Amos, il logo

Per la sua avventura Eugenio Amos si affida alla Podium Advanced Technologies di Pont-Saint-Martin, in Valle d'Aosta, nelle cui officine vengono costruite le Futurista e le Safarista, oltre alle nuove auto che sono già in cantiere. Parliamo di un'azienda di progettazione, consulenza e produzione che ha già saputo distinguersi nel mondo dell'auto sportiva e da competizione con concept completi e powertrain tradizionali, ma anche ibridi ed elettrici.

Un futuro anche elettrico

Automobili Amos vende le sue auto in tutto il mondo e già sta preparando un nuovo progetto che uscirà dall'ambito del restomod per abbracciare una nuova filosofia costruttiva. L'unica anticipazione che siamo riusciti a ottenere su questo nuovo modello marchiato "AA" è che per la prima volta ad alimentarla ci sarà un motore elettrificato.

Non resta quindi che aspettare e scoprire quale sarà la prossima mossa di Automobili Amos per scuotere ancora una volta dalle fondamenta il mondo delle auto sportive italiane.