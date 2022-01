Per ogni appassionato di rally che si rispetti, italiano e non, la Lancia Delta Integrale non ha bisogno di presentazioni essendo conosciuta come la "Regina dei Rally" per aver rivendicato 44 vittorie fra il 1987 e il 1991, portando a casa 6 campionati costruttori e 4 campionati piloti.

A fine carriera, Lancia creò un'ultima versione tributo prodotta in soli 250 esemplari, chiamata "Evo 2 Edizione Finale" e, proprio di recente, una di queste mitologiche creature è finita all'asta ad un prezzo di 224.995 sterline - pari a circa 265.000 euro al cambio attuale - molto più di una Lamborghini Huracan nuova di zecca, tanto per capirci.

Come appena uscita dalla fabbrica

La Delta Evo 2 Edizione Finale è venduta da DK Engineering nel Regno Unito, e sfoggia una vernice metallizata in color Rosso Amaranto, con tanto di striscia centrale rifinita in Giallo Torino e Blu. I cerchi sono da 16 pollici bruniti, in grigio antracite, con il classico disegno multiraggio Lancia da rally.

Secondo la descrizione dell'annuncio, il primo proprietario la comprò da nuova e la utilizzò con una certa parsimonia prima che fosse esportata in Belgio nel 2008. Toccò poi al nuovo proprietario inglese con cui trascorse la maggior parte dell'ultimo decennio in un deposito costruito appositamente per lei.

Il risultato è un tachimetro che segna soltanto 5.500 km percorsi e, dunque, le condizioni di questa Delta sono a dir poco eccellenti, specialmente nell'abitacolo dove non si evidenzia alcun segno di usura.

Le Serie Limitate

L'esclusività del modello e delle condizioni ha però un prezzo, e qui la formula del "la qualità si paga" è stata presa alla lettera: una richiesta fin troppo elevato per una Delta, anche in versione Evo 2 Finale, ma nonostante ciò, qualche appassionato "ben equipaggiato" potrebbe già essersi fatto avanti.



Se però vi dovesse scappare, considerate che a quotazioni inferiori a questa "Finale", la Delta Evoluzione è celebre anche per altre e variopinte "Serie Limitate", come le Martini 5 e 6 (400 e 310 esemplari) che oggi superano anche i 150.000 euro di valore, mentre sempre rarissime rimangono le Club Italia e, Club Lancia così come le Evoluzione nei colori "Verde York", "Giallo (Ginestra) Ferrari", "Blu Lagos", "Pearl White" o "Dealer's Collection".