La produzione della Jesko, l’hypercar erede del modello Agera RS, è iniziata la scorsa estate nello stabilimento svedese di Ängelholm. Un mezzo concepito per diventare l'auto di serie più veloce al mondo che, come il fondatore Christian von Koenisegg spiega nel video, è in grado di accelerare a picchi di 31.700 giri al secondo.

Accelera in un "battito di ciglia"

Durante i test effettuati al banco il V8 da 5 litri della Jesko, partendo dal minimo ha raggiunto i 7.800 giri/min, limite dell’auto in folle, in soli 0,213 millisecondi, ovvero a una velocità di 31.700 giri al secondo.

Un numero che, a quanto afferma un ingegnere del team Koenigsegg, è arrivato a oltre 46.000 giri al secondo durante altre misurazioni fatte spingendo il motore da un regime di partenza più alto. Secondo Christian von Koenigsegg valori così elevati garantiscono un maggiore controllo dell’auto, una reazione più diretta ai comandi del conducente e, naturalmente, cambiate più veloci.

Trasmissione brevettata

La Jesko è equipaggiata con una trasmissione brevettata dall’azienda svedese chiamata LST, Light Speed Trasmission. Progettato per essere il cambio più veloce al mondo, utilizza sette frizioni multidisco a bagno d’olio, inserite in una struttura compatta e leggera, che consentono di accelerazioni e decelerazioni senza interruzioni per sfruttare al massimo la coppia del motore.

Il modello è spinto da un V8 da 5 litri che produce fino a 1.600 CV di potenza e 1.500 Nm di coppia con carburante E85, valore che si riduce a 1280 CV in caso di utilizzo di normale benzina a 95 ottani. L’hypercar, il cui nome è un omaggio al padre del fondatore Christian von Koenigsegg, verrà realizzata in sole 125 unità, già tutte esaurite, che verranno consegnate a partire dalla primavera del 2022.