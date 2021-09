Siete milionari alla ricerca di un’hypercar davvero speciale? Date un’occhiata a questa Koenigsegg Agera S in vendita ad un’asta ad Hong Kong.

Introdotta nel 2012, l’inarrestabile bolide svedese si presenta con una carrozzeria interamente in fibra di carbonio verde. Si tratta di un esemplare quasi unico al mondo, tanto che le offerte sono già vicine al milione di euro. Ed è probabile che saliranno ancora.

Fibra di carbonio a non finire

L’Agera S è strettamente imparentata con la R. L’unica differenza tra le due è che la prima è stata pensata per quei mercati in cui l’etanolo E85 (il carburante consigliato per raggiungere la massima potenza del motore) non è disponibile. Per il resto, però, design e dotazione sono assolutamente identiche.

Questo esemplare trasuda letteralmente fibra di carbonio da ogni componente. La scocca, la carrozzeria e persino i cerchi sono tutti in carbonio per ridurre al massimo il peso e donare un look davvero esclusivo. La tinta verde e le decorazioni in verde neon contribuiscono a trasformare questa Koenigsegg in un modello unico al mondo.

L’anti-Bugatti

Linee da urlo e interni di lusso. Cosa manca? Le prestazioni. Anche sotto questo aspetto la Koenigsegg non delude. Il 5.0 V8 tocca i 1.030 CV e i 1.100 Nm di coppia, numeri che la mettono in diretta concorrenza con la Bugatti Veyron e che le permettono di giocarsela anche con la Chiron.

Il contachilometri con valore di fondoscala a 450 km/h lascia intuire le potenzialità dell’Agera S, capace di fermare il cronometro nello 0-100 km/h in 2,9 secondi (7,9 secondi per lo 0-200 km/h) e progredire fino a 420 km/h di velocità massima.

L’esemplare dell’asta ha percorso appena 3.323 km ed è stato recentemente sottoposto ad un tagliando nella concessionaria ufficiale Koenigsegg di Hong Kong (no, non osiamo immaginare il costo). Come detto, le offerte online hanno superato le 700 mila sterline (circa 815 mila euro), ma c’è ancora tempo per rilanciare su Collecting Cars.