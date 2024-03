Qual è la Koenigsegg più esclusiva di sempre? Difficile dirlo con certezza, ma probabilmente l'Agera RSR, cioè la versione più estrema dell'hypercar del produttore svedese, presentata (l'RSR) nel 2016 e prodotta in sole 3 unità.

Una di queste, rimasta quasi del tutto inutilizzata per 8 anni, è tornata in vendita a sorpresa su RM Sotheby's, con un valore stimato è di circa 3 milioni di euro.

Una storia incredibile

La Koenigsegg Agera RSR è stata annunciata per la prima volta proprio nel 2016, come una versione ultra-esclusiva della RS, a sua volta la versione all'epoca ancora più sportiva della già sportiva Agera R. Come detto, ne sono state realizzate solo tre, come parte della produzione totale di 27 esemplari dell'hypercar.

La Koenigsegg Agera RSR in vendita su RM Sotheby's

La specialissima RSR non si differenzia dalle altre versioni per avere una maggior potenza, dato che con loro condivide lo stesso motore biturbo da 5,0 litri, ma piuttosto per avere un'aerodinamica esterna molto più raffinata, grazie, per esempio, alla presenza di uno spoiler posteriore più grande ideato per generare più deportata e altri importanti dettagli.

La Koenigsegg Agera RSR in vendita su RM Sotheby's

Dal Giappone a Dubai

L'esemplare in vendita di questa esclusiva hypercar, come anche gli altri due, è stato prodotto originariamente per il mercato giapponese, l'unico in cui si poteva formalmente acquistare questa versione.

Per scendere più nei dettagli, l'auto in vendita su RM Sotheby's è la seconda prodotta, con numero di telaio 7123, rifinita sia all'esterno che all'interno in nero con diversi dettagli rossi.

La Koenigsegg Agera RSR in vendita su RM Sotheby's

In tutti questi anni è rimasta in mano al solo e unico proprietario giapponese - il quale ha accumulato sull'odometro 993 km - prima di arrivare nelle mani della casa d'aste che ha scelto Dubai come luogo ideale per la vendita.

L'azienda specifica che insieme all'hypercar viene fornita anche tutta la dotazione di serie con cui l'auto veniva originariamente consegnata, cioè la torcia portatile, il manometro per controllare la pressione degli pneumatici e il classico triangolo di emergenza.

La Koenigsegg Agera RSR in vendita su RM Sotheby's

L'asta per la seconda Koenigsegg Agera RSR prodotta è prevista solo per oggi, venerdì 8 marzo. Il valore "base" è stimato per almeno 2.800.000 dollari, pari a circa 2,5 milioni di euro, ma potrebbe superare di slancio i 3 milioni.