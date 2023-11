La Koenigsegg Jesko è un'incredibile hypercar che vanta un V8 biturbo da 5,0 litri che eroga 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia con carburante E85, valore che si riduce a 1280 CV in caso di utilizzo di normale benzina a 95 ottani. Per apprezzare veramente queste specifiche fenomenali, è necessario vedere quanto lavoro c'è dietro.

In questo video, il capo dell'azienda Christian von Koenigsegg offre un tour della fabbrica e un momento saliente è proprio la visione del motore su un banco di prova.

Un ambiente super controllato

Prima di mostrare ciò che il V8 è in grado di fare, Koenigsegg inizia il tour partendo dalla nuova area di produzione di motori e trasmissioni, sottoposta a controlli ambientali. Qui un operaio impiega una settimana per assemblare il cambio high-tech della casa automobilistica, che contiene l'avviamento del motore e il volano, pur pesando solo 90 kg.

Come per la trasmissione, ci vuole un operaio a settimana per produrre un singolo motore della Jesko e ci sono tre stazioni di assemblaggio. Von Koenigsegg è particolarmente orgoglioso dei pistoni forgiati perché presentano l'emblema del marchio al centro dell'area di combustione. Un altro tocco di classe è che l'azienda stampa in 3D la lega Inconel resistente al calore per formare i componenti dello scarico prima di saldarli insieme.

Il motore della Jesko

La prima prova al banco prova mostra il motore V8 alimentato a benzina E85. Il propulsore crea un muro di rumore e il grafico mostra che eroga 1.614 cavalli e 1.591,3 Newton-metri di coppia, un valore leggermente superiore a quello di fabbrica.

La seconda prova utilizza carburante E10 a 95 ottani. Il marchio raccomanda l'uso di 93 ottani, ma per garantire un margine di sicurezza si può optare per una benzina di qualità inferiore. Questa volta, il V8 produce 1.289 CV e 1.266 Nm.

Il V8 della Koenigsegg Jesko

Koenigsegg produrrà solo 125 Jesko, tutte già acquistate. L'hypercar parte da 2,85 milioni di dollari e l'azienda ha consegnato il primo esemplare a un cliente il 31 maggio 2023.

Il marchio sta anche lavorando alla Jesko Absolut con l'obiettivo di superare i 482 km/h. Le simulazioni al computer promettono questo e oltre, ma non ci sono ancora test reali che lo dimostrino, quindi continuate a seguirci.

Il video dentro la fabbrica