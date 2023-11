Grazie Audi R8, grazie di averci fatto emozionare in tutti questi anni. Adesso è arrivato il momento di salutarci. A settembre la casa dei Quattro Anelli ci aveva preparato all'addio annunciando "qualcosa di speciale" e ora ecco il risultato: un video intitolato "The Last Lap", in cui la casa presenta una selezione delle versioni della R8 offerte nel corso degli anni.

Ai fan della supercar di Ingolstadt era stato chiesto di contribuire selezionando i luoghi e le modalità di ripresa delle auto, nonché di dire la loro sulla trama e sulla colonna sonora. Ora tocca a voi farci sapere cosa ne pensate commentando il post sulle nostre pagine social. Intanto, godetevi il video e ricordate che come una Fenice la R8 è destinata a risorgere...

Nata 20 anni fa

Prima di cliccare su play, facciamo un passo indietro. Siamo al Salone di Francoforte, è il 2003 e Audi presenta la concept Le Mans Quattro che, circa tre anni dopo, diventa la R8 di prima generazione. Mentre l'auto da esposizione originale è dotata di un motore V10 biturbo da 5,0 litri, il modello di serie successivo abbandona l'induzione forzata per offrire un motore ad alta velocità aspirato da 5,2 litri (la formula del V10 sarà comunque mantenuta fino alla fine, con la GT RWD presentata poco più di un anno fa).

I Quattro Anelli offrono il modello di prima generazione anche con un più piccolo V8 da 4,2 litri ed entrambi i propulsori hanno un cambio manuale a innesti frontali.

Quando arriva la seconda generazione siamo al Salone di Ginevra ed è il 2015, si tratta di una supercar con il solo V10 e senza pedale della frizione.

Audi R8 V10 GT RWD, la prova

20 Foto

Il suo "ultimo giro"

Il video qui sotto è un ottimo mix di R8 che bruciano le gomme, tra cui una prima versione con il cambio manuale a sei marce. C'è anche la GT hardcore basata sul modello di prima generazione e la GT RWD del 2023, che rappresenta il canto del cigno della R8.

La grande assente è la E-Tron, la R8 completamente elettrica prodotta in meno di 100 esemplari al prezzo di circa 1 milione di dollari l'una. Un'altra R8 "oscura" è la stravagante concept alimentata da un motore diesel a dodici cilindri presentata nel gennaio 2008 con il nome di R8 V12 TDI, prima di essere ribattezzata un paio di mesi dopo R8 TDI Le Mans.

Audi R8 V12 TDI Concept Audi R8 E-Tron

La supercar a gasolio aveva un motore diesel biturbo da 6,0 litri che erogava la potenza di quasi 500 CV con una coppia di 1.000 Nm. Così la supercar tedesca scattava da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e superava i 300 km/h. Successivamente questo enorme motore trovò posto in un'auto di serie, la Q7 V12 TDI.

Cosa succederà adesso?

All'inizio di quest'anno, Marcos Marques, responsabile del progetto eFuels di Porsche, ha rivelato che Audi aveva accarezzato l'idea di una R8 entry-level alimentata da un motore cinque cilindri in linea. Sarebbe stata a trazione posteriore con cambio manuale o DCT, alimentata dall'unità turbo da 2,5 litri della TT RS e della RS3. Tecnicamente con meno cavalli, l'I5 aveva in realtà più coppia del V10 grazie all'induzione forzata.

Adesso sappiamo che il V10 sarà ritirato dal Gruppo Volkswagen nel 2024, quando l'ultima Lamborghini Huracan uscirà dalla catena di montaggio. Tuttavia, nonostante la scomparsa del motore, si tratta solo di un addio temporaneo per l'ammiraglia sportiva di Audi.

Oliver Hoffmann, il responsabile della divisione Sviluppo Tecnico, ha suggerito che ci sarà una terza generazione che probabilmente abbandonerà del tutto il motore a combustione per diventare una supercar completamente elettrica basata sulla Scalable Systems Platform (SSP) del Gruppo Volkswagen.

Nel frattempo, Lamborghini sta progettando una Huracan sostitutiva con un motore a combustione, ma sospettiamo che avrà un powertrain ibrido con un V8 biturbo. Si prevede che utilizzerà un motore elettrico e il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti della Revuelto. Se le indiscrezioni si confermeranno vere, l'otto cilindri si comporterà per la maggior parte del tempo come un buon vecchio motore ad aspirazione naturale. I turbocompressori non entreranno in funzione prima di 7.000 giri/min.

Purtroppo, la R8 salterà questa configurazione e passerà direttamente a un motore completamente elettrico senza alcun legame con la Lambo. Francesco Scardaoni, direttore della regione Asia-Pacifico della Lamborghini, ha dichiarato che l'azienda sta guadagnando così tanto da potersi permettere di viaggiare da sola, senza condividere i costi con Audi. Perciò, continuate a seguirci per sapere che cosa succederà.