L'Audi TT sta per salutaci definitivamente. A febbraio la casa di Ingolstadt aveva annunciato che la sua compatta sportiva sarebbe stata prossima al pensionamento, che sarebbe avvenuto con una serie di edizioni speciali celebrative della storia del modello.

Nel corso di questi mesi ne abbiamo viste diverse e l'ultima in ordine di tempo si chiama Roadster Final Edition, dedicata esclusivamente al mercato Americano.

Molto esclusiva

Il primo dettaglio che risalta di questa edizione speciale finale dell'Audi TT con tetto in tela è sicuramente il colore. La vernice verde scura "su misura" Audi Exclusive si chiama Goodwood Green Pearl e strizza l'occhio a quella presente sulla primissima generazione della TT, che offriva questo colore come optional.

Audi TT Roadster Final Edition

A lei i designer hanno scelto di abbinare un tetto in tela grigio, per la prima volta in assoluto di questo colore e abbinato a sua volta ai vari dettagli in grigio opaco presenti sul paraurti e sugli specchietti.

All'esterno, poi, sempre per una delle prime volte in assoluto, non spiccano i vari badge S Line, rimossi in favore di alcuni ulteriori dettagli unici realizzati in fibra di carbonio. All'interno, infine, i sedili sono stati rivestiti in pelle marrone, che Audi dichiara essere stata scelta come "interpretazione moderna" dei sedili baseball della TT originale.

Audi TT Roadster Final Edition Audi TT Roadster Final Edition

Potente e veloce

In termini di prestazioni, la TT Roadster Final Edition dedicata al mercato statunitense è dotata dell'ormai classico motore benzina a quattro cilindri da 2,0 litri EA888 da 231 CV, abbinato al cambio a doppia frizione a sette rapporti S-Tronic e alla trazione integrale Quattro. L'assetto, infine, è di tipo a controllo magnetico Audi Magnetic Ride, in grado tra le tante cose di ridurre anche l'altezza dell'auto di 0,7 cm.

Audi TT Roadster Final Edition, gli interni

Trattandosi di una versione specificamente progettata per il mercato d'oltreoceano, nessuna delle TT Roadster Final Edition sarà ordinabile in Europa. Per averla, dunque, bisognerà ricorrere (eventualmente) a importatori paralleli.