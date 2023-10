Lunghezza: 4.915 mm

Audi Q8 e-tron è una pietra miliare nella storia di Audi e in particolare in quella dell'elettrificazione del marchio dei Quattro Anelli. Si tratta infatti dell'aggiornamento del primo modello della famiglia e-tron, quella dei modelli elettrici. Presentato nel 2018 con il solo nome e-tron il SUV tedesco con il restyling del 2023 è stata ribattezzato e "assegnato" alla famiglia dei SUV top di gamma, come alter ego elettrica della Q8.

A parte il frontale ridisegnato e gli aggiornamenti tecnici, il modello ha però confermato la sa fisionomia, anzi, le sue fisionome, visto che è disponibile sia con la carrozzeria più tradizionale sia con quella da SUV-coupé chiamata Sportback. Tra le due ci sono poche differenze, profilo di coda a parte, hanno un abitacolo molto accogliente e bagagliaio ampio e comodo.

Audi Q8 e-tron, le dimensioni

L'Audi Q8 e-tron ha una lunghezza che supera i 4,9 metri: misura infatti 4.915 mm, per 1.937 mm di larghezza e 1.633 di altezza. Quote pressoché invariate per la variante Sportback, che è appena un po' più bassa, 14 mm in meno per 1.619 mm. Identico anche il passo, 2.928, lungo ma nemmeno esagerato rispetto ad altri modelli che pur essendo ben più corti hanno una distanza tra gli assi delle ruote superiore ai tre metri.

Audi Q8 e-tron 2023 Audi SQ8 Sportback e-tron

Audi Q8 e-tron, abitabilità e bagagliaio

Partiamo dal bagagliaio: sulla Audi Q8 e-tron sono 569 litri, distribuiti in forme regolari, accessibili (il portellone elettrico ovviamente è uno standard, con soglia ben posizionata e doppio fondo), e non cambiano con la versione o la grandezza della batteria. La Sportback perde qualcosa per le forme della coda, ma scende appena a 528 litri senza rinunce in termini di funzionalità.

Audi Q8 e-tron, i sedili posteriori Audi Q8 e-tron, il bagaglaio

A divano abbattuto si passa rispettivamente a 1.637 e 1.567 litri, con lunghezza di carico che passa dai 1.080 mm di base a ben 1.910 mm per entrambi i modelli. Nell'abitacolo lo spazio abbonda: i passeggeri posteriori hanno a disposizione 1.454 mm per le spalle e 1.524 per i gomiti, mentre l'altezza sfiora il metro (996 mm) per la Q8 e-tron e scende ad appena 976 mm per la Sportback.

Audi Q8 Sportback e-tron, i sedili posteriori Audi Q8 Sportback e-tron, il bagaglaio

La gamma di Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron è composta da tre varianti, la 50 e la 55, rispettivamente con batterie da 95 e 114 kWh installati (89 e 106 kWh quelli sfruttabili) e dalla SQ8,e-tron, che monta la batteria di taglia più grande ma ha una potenza di picco di oltre 500 CV.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 50 quattro (95 kWh) 340 CV Elettrica Integrale 55 quattro (114 kWh) 408 CV Elettrica Integrale SQ8 quattro 503 CV Benzina Integrale

Audi Q8 e-tron, le concorrenti con misure simili

La lista dei SUV elettrici premium intorno ai 4,9-5,0 metri si sta allungando piuttosto rapidamente. Abbiamo incluso quelli paragonabili per prezzo, quindi intorno ai 100.000 euro di media, indicando per quelli a 7 posti la capienza della configurazione a 5 posti per cui Tesla sulla Model X dichiara addirittura 1.050 litri. In lista c'è anche Jaguar i-Pace, un po' più corta ma allineata sugli altri parametri.