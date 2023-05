Dopo il lancio della versione classica ecco arrivare le sportive: da oggi sono infatti disponibili per la prevendita le Audi SQ8 e-tron ed SQ8 Sportback e-tron, le versioni più potenti del SUV elettrico dei quattro anelli.

Caratterizzate da una maggior potenza, estetica dedicata e autonomia migliorata arriveranno nelle concessionarie italiane nel corso di settembre 2023 con prezzi rispettivamente di 104.550 e 106.850 euro mentre varianti Sport Attidude avranno listini a partire da 122.000 e 124.300 euro.

Le novità

Partiamo dal powertrain. Le Audi SQ8 e-tron ed SQ8 Sportback e-tron sono mosse da tre motori asincroni, due all'avantreno e uno al posteriore, per un totale di 503 CV e 973 Nm di coppia. Valori che permettono al SUV elettrico tedesco di passare da 0 a 100 km/h in 4,5", con velocità massima - limitata elettronicamente - fissata a 210 km/h.

Audi SQ8 e-tron Audi SQ8 Sportback e-tron

Nuove sono anche le batterie: 114 kWh lordi (106 netti) con potenza di ricarica massima di 170 kW (+20 rispetto alla vecchia generazione). Collegandosi a una colonnina di ricarica ultrarapida si può così passare dal 10 all'80% della capacità in 31 minuti mentre in 10 si ottengono 104 km. L'autonomia totale dichiarata è di 458 chilometri per la variante SUV (+85 rispetto all'Audi e-tron S) e 471 per la versione Sportback (+93 km rispetto alla precedente generazione).

SUV potenti a trazione integrale con sistema di torque vectoring, per ripartire in maniera ideale la coppia tra i due assi. L'assetto è stato rivisto e ritarato, così come lo sterzo progressivo. Sono presenti naturalmente varie modalità di guida selezionabili tramite il sistema Audi drive select, per modificare risposta delle sospensioni (di serie ci sono quelle pneumatiche adattive), sterzo, acceleratore e via dicendo.

Più grinta

A livello estetico le versioni più potenti di Audi Q8 e-tron ed Q8 Sportback e-tron si caratterizzano per dettagli in alluminio, mascherina ridisegnata, cerchi in lega specifici da 20", sedili sportivi a regolazione elettrica, logo S sistemato in alcuni punti dell'abitacolo e la possibilità di optare per cuciture rosse per sedili e plancia. Parlando di tecnologia invece di serie sono previsti vari sistemi di assistenza alla guida.

Audi SQ8 Sportback e-tron, gli interni

Ci sono poi le già citate versioni Sport Attitude, ancora più ricche e che di serie montano - tra le altre cose - proiettori a matrice di LED, cerchi in lega da 21" e pacchetto di assistenza plus con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia e molto altro.