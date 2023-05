Una nuova Audi debutterà il 28 maggio. Si tratta della RS e-tron GT ice race Concept, un prototipo unico al mondo pensato per portare al limite le potenzialità dell’elettrica di Ingolstadt. Progettato per dare il meglio di sé sulla neve, il concept è stato annunciato da un teaser, in cui compare anche l’iconica Sport Quattro.

Al di là di questi primi indizi, è davvero difficile capire a cosa stia lavorando Audi e se questo modello sarà prodotto in serie nel prossimo futuro.

Cosa bolle in pentola?

La RS e-tron GT del video teaser appare sostanzialmente identica all’Audi attualmente in produzione. A distinguerla ci sono solo alcuni dettagli, come gli inserti viola nella carrozzeria e gli interni in pelle bianca firmati Audi Exclusive.

Per il resto, non sappiamo se Audi abbia introdotto alcune novità tecniche al powertrain. Ricordiamo che la versione RS monta un doppio motore elettrico da 598 CV capace di spingere l’Audi da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, con una velocità massima limitata a 250 km/h.

I progetti RS

In generale, c’è tanto fermento nella divisione sportiva di Audi. Rimanendo in tema elettrico, comunque, ci si aspetta una RS 6 a batteria, sia berlina che Avant.

Nel 2024 debutteranno diversi modelli ad alte prestazioni, tra cui le nuove RS 7 e RS Q5 che adotteranno una configurazione ibrida plug-in per la prima volta nella loro storia.

Audi RS 6 Avant GTO Concept

E non bisogna dimenticare il debutto di una RS 6 Avant con motore termico ancora più esagerata. Sebastian Grams, il capo di Audi Sport, ne ha parlato negli scorsi giorni accennando a prestazioni davvero estreme rese possibili da un 4.0 V8 biturbo da oltre 630 CV.

Non ci resta che attendere le prossime novità della Casa tedesca, quindi, a partire dalla ice race concept, il cui lancio è davvero imminente.