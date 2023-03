La nuova generazione di Audi Q5 è nel Nord Europa per effettuare gli ultimi test in attesa del debutto, previsto per i prossimi mesi. Ecco quindi che i muletti fotografati tra le nevi del nord Europa mostrano - senza mostrare - quello che sarà l'aspetto definitivo del SUV medio dei 4 anelli.

Si perché sotto le camuffature si nascondono le linee che ritroveremo sugli esemplari di produzione, con tutti gli elementi di serie. Il battaglione di Audi Q5 che vedere nelle foto rappresentano quasi certamente le differenti versioni, con varie motorizzazioni, come si può intuire dagli scarichi che differiscono da modello a modello.

L'ispirazione

L'impressione iniziale è quella di una forte somiglianza con la Q4 e-tron, il SUV 100% elettrico presentato 2 anni fa. La differenza maggiore sta nella griglia aperta, necessaria per far respirare al meglio il motore a combustione. Griglia che sembra più piccola rispetto a quella dell'attuale Q5.

Audi Q5 2023, le foto spia

Anche nelle fiancate ci sono somiglianze tra Audi Q5 e Q4, ma siamo sicuri che una volta tolte le camuffature ci troveremo davanti a un aspetto sostanzialmente differenze. Anche perché i due modelli poggiano su piattaforme completamente differenti: MLB Evo per la Q5 e MEB per Q4 E-Tron.

Il posteriore dovrebbe essere attraversato da una striscia luminosa a LED affiancata probabilmente da gruppi ottici OLED.

Per quanto riguarda gli interni della Audi Q5 2023 non ci sono nuovi scatti, ma già quelli pubblicati qualche tempo fa ci hanno dato una buona visuale della plancia con monitor centrale a sbalzo e strumentazione digitale ben differente rispetto a quella delle Audi attuali.

Gli interni della Audi Q5 2023

I motori

Come detto nelle foto spia compaiono differenti versioni della nuova Audi Q5, per la quale ci saranno sia classiche motorizzazioni endotermiche - molte delle quali mild hybrid - sia powertrain plug-in. Proprio quest'ultima soluzione potrebbe essere alla base di una inedita RS Q5, della quale però non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il debutto ufficiale della Audi Q5 è previsto nel corso del 2023.