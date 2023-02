L'ultima generazione di Audi A4 alimentata da motori a combustione è in arrivo. Il debutto dovrebbe avvenire nei prossimi mesi e, nel frattempo, i nostri fotografi hanno immortalato alcuni prototipi alle prese con i test finali di messa a punto.

Nome in codice B10, la prossima generazione della media tedesca dovrebbe cambiare completamente nello stile rispetto alla generazione attuale, mantenendo comunque un design affine a quello degli altri modelli della Casa. Ecco come potrebbe evolversi.

Si vedono i fari per la prima volta

Guardando queste nuove foto spia, il primo dettaglio a catturare l'attenzione sono sicuramente i nuovi fari anteriori, più appuntiti e spigolosi degli attuali e caratterizzati da una possibile nuova tecnologia a matrice di LED ancora più precisa dell'attuale.

Le ultime spia dell'Audi A4 Avant

Se siete assidui lettori di queste pagine, ricorderete che fino a oggi non è stata mai avvistata in versione berlina. Questo perché probabilmente la nuova B10 sarà proposta esclusivamente con carrozzeria Avant, a differenza delle rivali Mercedes Classe C e BMW Serie 3.

Le ultime foto spia dell'Audi A4 Avant

Guardando il posteriore di questo prototipo, a emergere sono i due terminali "finti" di scarico, qualcosa a cui il Brand dei Quattro Anelli ci ha abituato nell'ultimo periodo e che quindi sarà riproposto anche sulla nuova station wagon.

Interni tecnologici e ADAS

Spostandoci dentro, la nuova Audi A4 Avant dovrebbe essere equipaggiata con un nuovo sistema di infotainment, abbinato a dei nuovi sistemi ADAS di ultima generazione sviluppati dall'azienda Cariad, un dettaglio confermato dagli adesivi posizionati sulle porte dell'esemplare fotografato.

Una precedente serie di foto spia aveva rivelato alcuni ulteriori dettagli riguardo l'infotainment interno, che nel design dovrebbe restare simile all'attuale tablet, ma con uno schermo ancora più grande.

Le foto spia degli interni dell'Audi A4 Avant Le foto spia degli interni dell'Audi A4 Avant

Nuovi motori

L'ultima Audi A4 termica della storia, poi, dovrebbe subire importanti cambiamenti anche per quanto riguarda la componentistica sotto al cofano motore. La nuova media dei Quattro Anelli, infatti, dovrebbe essere equipaggiata con soli motori mild-hybrid, questo soprattutto per rispettare la prossima stringente normativa Euro 7.

A listino, in un secondo momento, dovrebbe infine aggiungersi anche una nuova RS4 Avant, che, al pari della nuova C63 AMG, dovrebbe essere equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in di ultima generazione.

L'Audi A4 di sesta generazione sarà presentato in anteprima entro la fine dell'anno, non resta quindi che attendere per saperne di più.