Ci sono sigle, acronimi, che per un appassionato di auto richiamano un mondo intero. Nell'Olimpo di queste c'è sicuramente RS, che sta per RennSport, la divisione sportiva di Audi. Nel 2013 l'Audi Q3 è entrato per la prima volta a far parte della famiglia RS e adesso, in gamma, c'è la seconda generazione della versione sportiva del SUV compatto.

Sotto al suo cofano non poteva che essere confermato nient'altro se non l'iconico 5 cilindri, che arriva a erogare la bellezza di 400 CV. L'abbiamo provata a fondo in questo Perché Comprarla.

Ci piace Non ci piace Prestazioni e sound esaltanti Dotazione da integrare Bagagliaio ampio Comandi ADAS dietro al volante Tecnologia di bordo Tunnel in plastica rigida Stile riuscito

La RS Q3 Sportback ha colpito nel segno e per molti è diventato un oggetto del desiderio.

Del resto ha una linea che funziona e piace, un abitacolo moderno e spazioso e, soprattutto, un motore che canta e che fa girare tante teste. Se l’obiettivo è quello di avere un’auto che appaga, insomma, la RS Q3 lo fa eccome.

La RS Q3 sfoggia un posteriore sportivo e aggressivo.

Peccato che restino fuori dalla dotazione di serie alcune tecnologie che dovrebbero essere di serie su un'auto dal prezzo di listino "importante", come la retrocamera o il mirroring con i telefoni Apple e Android. Ancora, la leva dietro al volante per azionare gli ADAS non è pratica e sul tunnel centrale avremmo voluto dei rivestimenti più morbidi.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

La RS Q3 è un SUV di dimensioni medie: da un paraurti all'altro misura 4 metri e 51. L'altezza è ribassata vista la sua natura Sportback e si attesta a 1 metro e 55, mentre la larghezza è di 1 metro e 85. Eppure la linea da coupé non fa rinunciare alla capacità di carico: si parla di minimo 530 litri, cioè lo stesso valore della Q3 con carrozzeria tradizionale.

Nel doppiofondo, con un po’ di fatica, entra anche la cappelliera e sono comunque pratici i fermi per tenere il piano sollevato. C’è una presa 12V (comoda perché sul fondo del vano) che però si paga a parte in un pacchetto dove c’è anche la rete elastica. Non mancano dei ganci superiori e il divano è scorrevole di 13 cm, però si crea una botola bella profonda. Si abbatte in configurazione 40:20:40 direttamente dalle sedute.

La parte posteriore dell'abitacolo è più adatto ad ospitare due passeggeri.

Per accedere bisogna chinare un po’ la testa, poi chi è alto oltre 1 metro e 90 come me non troverà spazio in abbondanza per in altezza e dovrà fare i conti con una seduta infossata che significa un angolo per le ginocchia un po’ scomodo. Al centro la situazione peggiora, perché il tunnel ruba spazio, lo schienale è rigido e dunque tocco con la testa. Ci sono ben due prese di ricarica USB-C oltre alla 12V sul tunnel, ma senza retroilluminazione.

Le misure Fuori Lunghezza 4,51 metri Larghezza 1,85 metri Altezza 1,55 metri Passo 2,68 metri Dentro Bagagliaio 530 / 1.400 litri

Plancia e comandi

L'impostazione generale è quella della Q3 che conosciamo ma la differenza, su questa versione sportiva, sta nei dettagli, come i rivestimenti in fibra Dinamica su plancia, pannelli porta o sedili, e altri tocchi esclusivi come il volante: quanto è bello il pulsante RS sempre a portata di dito?!

La plancia è moderna e ben studiata.

Volendo, poi, l’abitacolo si può personalizzare ancora di più, magari con le rifiniture rosse o coi sedili integrali, e l’ultimo tocco di stile lo da l’illuminazione ambientale personalizzabile anche lei. Tutto resta ben organizzato e a portata di mano, con i comandi fisici del climatizzatore o per l’audio, che ti danno sempre quella sensazione di ben fatto quando li usi.

Sotto c’è la ricarica ad induzione con anche le prese USB-C, mentre la 12V è sul tunnel - fatto in plastica dura - affianco al portabicchieri. È gommato il fondo del vano sotto al bracciolo regolabile, idem per i portaoggetti sulle portiere che sono morbide al tatto nella parte alta e centrale. C’è la moquette dentro al cassetto anteriore, che si chiude a chiave, c’è un altro vano alla sinistra del volante, rivestito anche lui, e persino un portaoggetti nascosto sotto al sedile del passeggero.

I dettagli rendono la RS sportiva e ci sono numerose personalizzazioni disponibili.

Passano gli anni ma il Virtual Cockpit di Audi resta una delle strumentazioni digitali migliori sul mercato. Fantastica la visuale delle mappe Google a tutto schermo ma, nonostante le centinaia di informazioni che può mostrare lo schermo, la logica di utilizzo è semplicissima attraverso i tasti sulla razza sinistra del volante. Questa RS, poi, ha delle grafiche e delle schermate dedicate come le telemetrie, i tempi sul giro, la forza G e tanto altro.

Come va e quanto consuma

Partiamo dalla città o più in generale da una guida di tutti i giorni, alla fine l’utilizzo più comune anche per un’auto ad alte prestazioni così. Le dimensioni non sono eccessive, lo sterzo di tipo progressivo, quindi a rapporto variabile, la rende facile nelle manovre e la visibilità all’anteriore è buona. Dietro, però, considerando il lunotto inclinato, avrei voluto dei poggiatesta che si integrassero meglio negli schienali anziché limitare la visuale. Attenzione, la retrocamera va pagata a parte.

Considerando poi le sospensioni ribassate di 1 cm e i cerchi da 21, l’assorbimento delle irregolarità anche pronunciate è buono. In questo caso ho gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico che sono un optional ai quali non rinuncerei perché sanno veramente trasformare il comportamento della RS Q3 per farla adattare a ogni fondo.

Suono e prestazioni della RS Q3 sono esaltanti.

Il 2.5 è capace di 400 CV e 480 Nm tra i 1.950 e 5.850 giri. I dati sono esaltanti, 0-100 in 4 secondi e mezzo e 250 orari di velocità di punta che arrivano a 280 km/h sbloccando a pagamento. È esaltante anche il sound, non c’è che dire, con questa voce roca valorizzata dallo scarico sportivo opzionale.

Alle basse andature il cambio è un po’ lento e si avverte un po’ di turbo lag nella risposta. Appena superati i 2.500/2.700 giri, però, questa bestia diventa esplosiva, le cambiate col doppia frizione a sette rapporti sono fulminee e in men che non si dica o la strada è finita o vi ritrovate qualcuno davanti.

La trazione è integrale permanente con lo schema per motore trasversale, dunque di base la trazione è anteriore e a seconda delle necessità va fino al 50% dietro. Questo aiuta tanto a tenere l’auto equilibrata e prevedibile ed è bello poter contare su un impianto frenante da 375 mm all’anteriore efficace nel calmare questo SUV che a vuoto sta attorno ai 1800 kg. E volendo si possono avere pure i carboceramici.

Attraverso le modalità di guida Drive Select, la RS Q3 è facilmente utilizzabile in tutte le situazioni.

Lo sterzo non è tanto diretto ma comunque è preciso, e anche la sua risposta si cambia attraverso le 4 modalità di guida preimpostate o le due RS personalizzabili in tutti i parametri. E così ti ritrovi un bolide brutale oppure un SUV da tutti i giorni in un solo click. Personalmente quando non cercavo le prestazioni pure ho selezionato la mappa Auto così, a seconda delle informazioni che capta e dei tuoi input, sa come cavarsela sempre bene.

Per quanto riguarda i consumi, in città si fanno circa 8 km e mezzo con un litro di benzina. In extraurbano 15, ma anche 7, dipende dal vostro piede, e in autostrada poco più di 11 km/l, perciò la media è di circa 11 km a litro, cioè 9,1 litri per 100 km.

Versione provata Motore 1.5 turbo benzina Potenza 150 CV Coppia 250 Nm Cambio Automatico a 7 marce Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

Per la Sportback servono 76.500 euro, mentre la versione “SUV” - per capirci – costa circa 3.000 euro in meno. Quella che vedete, considerati i vari optional, sfiora i 90.000 euro.

Il prezzo base dell'Audi RS Q4 Sportback è di 76.500 euro.

Se vi dicessi che potreste avere lo stesso motore con prestazioni simili sotto al cofano di un SUV che costa un po’ meno? È la Cupra Formentor VZ5, stesso 5 cilindri ma con 390 CV, pesa meno e lo 0-100 è persino migliore: 4,2 secondi.

Con 1 cilindro in meno ma più potenza, 421 CV, c’è la Mercedes-AMG GLA 45S, con 1 cilindro in più la Porsche Macan S, più grande anche a livello di costi. Oppure potreste rimanere in casa Audi, risparmiare qualcosa e avere un’esperienza di guida ancora più vicina alla strada con la RS 3.