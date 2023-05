Le nuove Audi saranno solo elettriche a partire dal 2026 ed entro il 2032 quelle con motori a combustione cesseranno di essere prodotte del tutto. Tuttavia, ad Ingolstadt i tecnici dei Quattro Anelli stanno lavorando a un canto del cigno per un'applicazione ad alte prestazioni.

Parlando con Autocar, il capo di Audi Sport, Sebastian Grams, ha detto che una RS6 Avant hardcore è tecnicamente possibile. Ecco tutto quello che sappiamo.

Oltre ogni limite

La super wagon con il suo motore biturbo da 4,0 litri eroga già una potenza di 621 CV (463 kilowatt) e una coppia di 850 Newton-metri (625 libbre-piedi) nei modelli RS6 e RS7 Performance lanciati alla fine dello scorso anno.

Quando gli è stato chiesto se il marchio tedesco avesse finito con gli aggiornamenti della RS6, il capo di Audi Sport ha risposto: "No, possiamo spingerci ancora più in là. Possiamo rendere l'auto ancora più forte, ancora più performante, ancora più affilata".

Non ha voluto dire altro, ma Audi ha già svelato una RS6 speciale con la concept GTO che celebra i 40 anni della Quattro. Autocar ipotizza che una versione più cattiva potrebbe uscire già nel 2024, visto che Grams ha detto ai giornalisti britannici che un modello RS con motore a combustione debutterà nel corso del prossimo anno. Tuttavia, potrebbe aver alluso a una RS3 più potente che sembra essere in lavorazione con un motore in linea potenziato.

Audi RS 6 GTO concept

Le versioni RS più potenti

Bisogna inoltre tenere a mente che Marc Lichte, capo del design Audi, ha già promesso che l'ultima ondata di modelli RS a motore ICE sarà "strabiliante". Con la TT RS e la R8 in via di pensionamento e senza sostituti diretti in vista, il lato positivo per gli appassionati sarà rappresentato da queste versioni RS più potenti dei modelli normali.

Gli scatti spia hanno rivelato che ci sarà un'altra RS4 Avant, ma che sarà rinominata poiché Audi sta passando ai numeri dispari per le auto ICE e ai numeri pari per le EV. Sì, per quanto possa sembrare strano, questo significa che ci sarà una RS5 Avant. Mentre la sorella maggiore dovrebbe mantenere la formula ICE pura, la nuova concorrente AMG C63 Estate passerà a una configurazione ibrida plug-in.