Il futuro è elettrico anche per tutte le Audi marchiate RS. I modelli più sportivi della Casa tedesca abbandoneranno bielle e pistoni in favore di (sempre) potentissimi motori a emissioni zero.

È questo il caso della RS 6 elettrica, che sarà sia berlina che Avant. Proprio la versione a tre volumi è stata nuovamente ripresa dalle nostre spie durante i test sulla neve lasciando intendere che la presentazione si sta avvicinando sempre di più.

L’assetto è già pronto

L’Audi delle foto spia ha forme da berlina coupé come quelle del concept A6 e-tron. A rendere speciale questo esemplare, però, è l’impianto frenante con dischi maggiorati e pinze rosse che fa pensare a un assetto sportivo.

Audi RS 6 e-tron, le nuove foto spia

Il wrapping impedisce di vedere i dettagli della carrozzeria, ma davanti si possono già riconoscere i fari LED sdoppiati e la presa d’aria di forma trapezoidale. Nel posteriore, invece, le luci sembrano essere ormai definitive, mentre nelle foto non si riesce a vedere con chiarezza cosa si nasconda nell’abitacolo.

Se dovesse davvero trattarsi di una RS, comunque, ci aspetteremmo sedili sportivi e rivestimenti in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto. E non mancherebbero schermate specifiche per le varie modalità di guida.

Non farà rimpiangere la versione termica

Bocche cucite a Ingolstadt per quanto riguarda il powertrain. Al momento, possiamo solo ipotizzare che la RS 6 e-tron sia più potente dell’A6 e-tron mostrata come concept. Il prototipo svelato a Shanghai nell’aprile 2021 aveva 470 CV e 800 Nm erogati da due motori elettrici, per un’accelerazione 0-100 km/h inferiore ai 4 secondi.

Audi RS 6 e-tron, il frontale con le luci su due livelli

Dotata di una batteria da 100 kWh, l’A6 e-tron aveva una percorrenza di circa 700 km, con la possibilità di ricaricare la vettura fino a 270 kW ottenendo così 100 km di autonomia in 10 minuti.

Molto probabilmente, la RS 6 sfiorerà i 600 CV, mentre lo scatto da fermo dovrebbe attestarsi intorno ai 3,5 secondi come l’attuale versione (famigliare) con motore termico. Ma per ogni dettaglio ufficiale bisognerà aspettare la presentazione di Audi, che potrebbe avvenire entro il 2023.