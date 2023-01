Con l'uscita di scena della TT RS a cinque cilindri e della R8 con motore V10, si potrebbe essere tentati di dire che la linea di Audi Sport sta perdendo molta della sua forza. Per allontanare questi timori l'amministratore delegato della divisione "go-faster" dei Quattro Anelli promette che sono in arrivo altri modelli ad alte prestazioni. In un'intervista ad Autocar, Sebastian Grams ha detto che il team sta cercando "vari tipi di idee" per sostituire la supercar a motore centrale.

Il successore della R8 deve essere in linea con la strategia di elettrificazione del Gruppo Volkswagen, e lo stesso vale per la TT. Grams ha poi detto che in futuro ci saranno "sicuramente" altri SUV con il marchio RS, senza entrare nei dettagli. Non si può fare a meno di chiedersi se la prossima generazione di Q5 riceverà il trattamento Audi Sport per rivaleggiare con l'AMG GLC e la BMW X3 M.

Elettrico si, ma anche prestazioni

L'amministratore delegato di Audi Sport ha anche promesso altre auto elettriche RS per dare seguito alla RS E-Tron GT. I futuri modelli a batteria vengono progettati senza aggiungere troppo peso, trovando il perfetto equilibrio tra la potenza e l'ingombro extra degli accumulatori.

Inoltre, sono in arrivo auto ibride plug-in ad alte prestazioni che "non saranno meno sorprendenti di quelle che guidate oggi", ha detto Grams. Come annunciato nel settembre 2019, la RS4 Avant di prossima generazione adotterà una configurazione PHEV. Non tutti i modelli riceveranno il trattamento RS, poiché il marchio tedesco vuole evitare quella che Sebastian Grams definisce "inflazione da RS".

Addio alle auto ICE

Alla domanda se l'impegno dell'azienda in Formula 1 a partire dal 2026 con la Sauber ridurrà il budget per la ricerca e lo sviluppo delle auto stradali, il responsabile di Audi Sport ha risposto che non sarà così. Ha spiegato che il limite di budget della F1 è importante per evitare di dover spendere molti soldi per superare la concorrenza.

Entro il 2030, tutti i modelli Audi Sport saranno in qualche modo elettrificati, il che significa che i giorni delle auto solo ICE (internal combustion engine, "motore a combustione interna") sono contati. Nel frattempo, l'azienda ha già escluso la realizzazione di modelli RS a quattro cilindri, a differenza di Mercedes-AMG con la sua linea "45".