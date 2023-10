In un mondo dominato dai SUV, le berline o le hatchback sono rare e le station wagon molto poche. Tra quelle elettriche sul mercato ci sono la Peugeot e-308 SW, la Opel Astra Sports Tourer Electric, la Nio ET5 Touring, la MG5 e la Porsche Taycan Sport/Cross Turismo. L'elenco non è lungo e queste vetture sono presenti solo su alcuni mercati. Tra le novità in arrivo c'è la Audi A6 Avant e-tron, rivale della futura BMW i5 Touring (che utilizzerà la stessa piattaforma della Touring a motore tradizionale).

La Audi A6 Avant e-tron, invece, non avrà nulla in comune con la A6 Avant in vendita oggi, perché nascerà sulla piattaforma PPE che Audi sta sviluppando insieme a Porsche. Arriverà l'anno prossimo e nuove foto spia ci fanno sapere qualcosa in più su di lei.

Uno sguardo ravvicinato

Non è difficile immaginare cosa Audi stia cercando di nascondere sotto il camuffamento di questo prototipo, che sembra avere la carrozzeria e le luci di serie. Nel marzo 2022, è stata presentata la A6 Avant e-tron concept e le sue forme sembrano molto vicine a quelle che vediamo nelle foto.

Rispetto al concept, il prototipo ha guadagnato gli specchietti laterali e le maniglie delle porte a filo. Inoltre, i maestosi cerchi da 22 pollici hanno lasciato il posto a un set più piccolo da 20 pollici, mentre la presa d'aria inferiore nella parte anteriore ha guadagnato un sensore radar. Sul retro, sono presenti un tergicristallo e riflettori rossi orizzontali.

Audi A6 Avant e-tron concept Audi A6 Avant e-tron, nuove foto spia

Le nostre spie hanno visto per la prima volta la A6 Avant e-tron più di un mese fa e forse si trattava di una versione prestazionale, dato che aveva pinze dei freni rosse. In questo caso invece dovremmo essere davanti ad una variante normale, quella che sarà disponibile sia in versione mono che bi-motore, rispettivamente con trazione posteriore e integrale.

Non è l'unica wagon elettrica

All'inizio del 2024 debutterà la Porsche Macan EV, che ha una parentela meccanica con la A6 Avant e-tron. La Porsche dovrebbe avere 612 CV e garantire un'autonomia fino a 600 km, un equipaggiamento simile potrebbe essere montato sulla Q6 e-tron e sulla A6 Avant e-tron. Quest'ultima, lo ricordiamo, sarà venduta insieme a un modello Sportback con un portellone posteriore più pratico rispetto a quello della A6 Sedan.

L'Audi A6 Avant e-tron, inoltre, non è l'unica wagon elettrica del Gruppo Volkswagen che sta arrivando. Sempre nel 2024 vedremo una derivata della ID.7, mentre Skoda lancerà una wagon delle dimensioni della Octavia senza motore a combustione. Ma per quest'ultima dovremo aspettare il 2026.