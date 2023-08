Il debutto della Porsche Macan elettrica è quasi realtà. Dopo due anni di avvistamenti e teaser ufficiali, il primo SUV a zero emissioni dalla Casa di Zuffenhausen sta per diventare realtà.

Le nostre spie hanno pizzicato un esemplare con pochissime camuffature mentre percorre alcune strade pubbliche in Germania: è il chiaro segnale che la presentazione ufficiale è davvero ad un passo.

Non si nasconde più

Il wrapping e le mimetizzazioni sono ridotte al minimo e ciò ci permette di dare un'occhiata completa alla Macan EV. La carrozzeria ha forme molto muscolose e una linea del tetto che ricorda la Cayenne Coupé, mentre i fari anteriori - ancora parzialmente coperti con del nastro adesivo nero - hanno un look simile a quelli della Taycan.

Porsche Macan elettrica, le foto spia senza camuffature

Sotto di essi ci sono dei proiettori aggiuntivi, che potrebbero fungere da abbaglianti o attivarsi in corrispondenza di una curva.

Porsche Macan elettrica, le foto spia senza camuffature

La parte posteriore presenta una camuffatura più marcata che copre i fanali posteriori, i quali sembrano essere collegati da una barra LED al centro. Inoltre, in alcune foto si possono vedere le ruote posteriori sterzanti all'opera, una caratteristica che permetterà alla Porsche di essere più agile in manovra e nelle curve veloci.

612 CV e 600 km di autonomia

A livello tecnico, sappiamo già diverse cose sulla Macan EV. Il SUV elettrico sarà sviluppato sulla piattaforma Premium Platform Electric condivisa con Audi e potrà contare su un doppio motore elettrico. La Porsche avrà un'architettura da 800 Volt e una batteria con capacità vicina ai 100 kWh, mentre la potenza totale sarà di 612 CV e 1.000 Nm.

Le foto spia dell'abitacolo della Macan EV

L'autonomia sarà intorno ai 600 km e il peso sarà contenuto in 2.500 kg. Infine, è previsto un bilanciamento vicino al 50:50 tra i due assi.

Oltre alla variante elettrica, la Macan continuerà ad essere proposta in versione termica, almeno in una prima fase di vendita. Secondo alcuni rumors, l'esordio della Porsche a batteria sarebbe previsto per metà 2024, ma queste nuove foto spia fanno intendere che il brand possa anticipare i tempi.