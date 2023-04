La Macan elettrica è una delle novità Porsche più attese, ma già da tempo i prototipi del SUV a batteria sono stati avvistati sulle strade europee e persino la casa stessa ha iniziato a rivelare i primi dettagli ufficiali.

Il debutto avverrà nel 2024, quindi che c'è ancora tempo e parecchio lavoro da fare, tuttavia un nuovo video spia mostra una flotta di prototipi di Macan sottoposti a test invernali nel Nord Europa.

Ma quante sono?

Sembra che Porsche abbia un gran numero di veicoli di prova per la nuova Macan elettrica, dato che abbiamo già visto molti prototipi con targhe diverse.

Non sappiamo esattamente per cosa vengano controllate queste auto di prova, ma supponiamo che la casa di Stoccarda stia effettuando alcuni aggiustamenti finali al gruppo propulsore, alle sospensioni e ad altri componenti cruciali.

Cosa ci aspettiamo

Sappiamo con certezza, tuttavia, che la Macan EV utilizza la nuova piattaforma Premium Electric sviluppata in collaborazione con Audi. È stato confermato che, nella sua versione più potente, il SUV elettrico premium avrà una potenza di 603 CV e 1.000 Nm di coppia. Queste cifre appartengono a una configurazione a doppio motore con trazione integrale, ma ci saranno anche versioni a trazione posteriore con prezzi più accessibili.

Gli interni della nuova Porsche Macan

La versione a doppio motore sarà dotata di un pacco batterie con una capacità di 100 kWh. Sembra che questa sarà l'unica opzione per la batteria, dato che Porsche ha confermato che una batteria più piccola non è stata presa in considerazione al momento, mentre una più grande non è supportata dalla piattaforma.

In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che la Porsche Macan a combustione continuerà a essere offerta negli anni a venire. Alla fine la saluteremo, ma per il momento coesisterà con il modello a batteria.