Le foto spia non sono una scienza esatta. Certo, tante volte le forme dell’auto ci permettono di identificare il prototipo come uno dei modelli in vendita e di fare alcune previsioni su come sarà l’eventuale restyling o la futura generazione.

Tuttavia, ci sono scatti come quelli che vi mostriamo che ci lasciano più di un dubbio. Proviamo comunque ad analizzare le foto e a fare chiarezza.

Gli indizi

Purtroppo, di questo modello misterioso abbiamo esclusivamente foto del posteriore e della fiancata sinistra. Il muletto è completamente avvolto da teli neri e sono stati rimossi anche i coprimozzi che di solito recano lo stemma della Casa madre.

Le foto spia di un possibile SUV crossover Nissan

Le proporzioni sono squadrate, con una fiancata di forma regolare e un posteriore che mette in risalto un design muscoloso. Dal nastro adesivo nero s’intravedono dei fari verticali che si prolungano leggermente nel portellone, mentre nel paraurti sono integrate e ben visibili le luci catarifrangenti.

C’è poi il terminale di scarico nascosto solo la carrozzeria che fa capire come questo modello sia sicuramente dotato di un motore termico, ma non sappiamo se sia ibrido o meno.

Le ipotesi

Raccolte tutte le informazioni, è il momento di fare alcune ipotesi. Secondo i nostri colleghi americani, sotto queste mimetizzazioni si nasconderebbe la nuova Nissan Juke, che sarebbe riconoscibile per le forme compatte e il posteriore elaborato come da tradizione del modello.

Rimanendo in tema Nissan, si potrebbe pensare anche a un restyling della Qashqai, se non altro per il fatto che il prototipo sembra avere dimensioni simili all’Alfa Romeo Tonale vicino alla quale è parcheggiata.

Nissan Juke Kiiro Nissan Qashqai

Inoltre, ci sono alcuni dettagli molto simili al modello attuale, come la posizione dei catarifrangenti e la forma degli specchietti. Ma è vero anche che la Qashqai ha fari a sviluppo orizzontale e appare difficile che il brand voglia attuare un cambiamento così radicale.

Infine, c’è sempre la possibilità che questo SUV crossover sia un nuovo modello della galassia Stellantis. La presenza stessa della Tonale potrebbe non essere casuale e può far pensare che le due auto siano parcheggiate in un’area di proprietà del Gruppo. Non resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più.