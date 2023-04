La parola d’ordine è “decarbonizzazione”. La pronuncia a chiare lettere John Elkann, presidente di Stellantis, durante l’assemblea annuale dei soci: la prima in persona, causa pandemia, dalla nascita del Gruppo. E dà l’ok alle politiche aziendali. “Siamo concentrati sull’implementazione della nostra strategia attraverso prodotti e servizi sostenibili”, dichiara orgoglioso Elkann.

“Un altro elemento chiave del nostro lavoro – continua il presidente – è la leadership nei veicoli elettrici a batteria, dove abbiamo registrato un aumento del 41% delle vendite globali anno su anno in Europa”. Il Gruppo prevede infatti un’ampia gamma di modelli per il futuro.

Corsa all’elettrificazione

“Entro la fine del prossimo anno – specifica Elkann –, avremo 47 BEV a disposizione dei nostri clienti. E alla fine della decade avremo 75 BEV nel mondo”. Un’offerta che promette di allargarsi sempre di più: “Stiamo accelerando la corsa all’elettrificazione con 23 modelli EV già sul mercato e nuovi prodotti iconici in arrivo, come il Ram 1500 REV”.

Produzione auto nello stabilimento Stellantis a Cassino

Ma non c’è solo l’allargamento della gamma, perché Stellantis punta anche a espandersi in altri mercati: “Oltre a Europa e Nord America, dove abbiamo le nostre radici e siamo impegnati, stiamo costruendo quello che chiamiamo il nostro ‘terzo motore’, costituito da Sud America, Africa, Medio Oriente, India e Asia Pacifico”.

Sul fronte Gigafactory, l’evento è occasione per ricordare che gli stabilimenti saranno 5 entro il 2030, con una capacità totale di 400 GWh: a metà 2023, sarà inaugurata quella di Douvrin, mentre nel 2024 arriverà il turno di Windsor; il 2025 vedrà la nascita degli impianti a Kaiserslautern e Kokomo. Per l’Italia se ne parla nel 2026, a Termoli.

Il 2023? “Crescita moderata”

Passando invece alle previsioni per quest’anno, il Gruppo si aspetta “una crescita moderata”. A parlare stavolta è il ceo Carlos Tavares, che dà anche i numeri precisi di ogni realtà: “Stimiamo una crescita del +5% in USA, Europa, Medio Oriente, Africa, India e Asia Pacifico; +3% in Sud America e +2% in Cina”.

“Abbiamo un portafoglio ordini molto solido – aggiunge Tavares – e dobbiamo concentrarci sulle consegne ai clienti”. Stellantis conferma poi gli impegni a lungo termine: ridurre le emissioni del 50% entro il 2030 e diventare carbon neutral nel 2038.