È noto come lo scorso anno Fiat sia diventato il marchio più venduto del gruppo Stellantis. Dalla creazione di questo gruppo nel 2021, Jeep è stato il marchio più importante del gruppo per volume di vendite unitarie. Tuttavia, sulla base dei dati raccolti per 94 mercati in tutto il mondo, che rappresentano circa il 98% del totale globale, Fiat nel 2022 ha conquistato la leadership con 1,17 milioni di unità.

Il totale comprende le autovetture e i veicoli commerciali leggeri ed esclude le 12.800 unità vendute da Abarth. Questi i dettagli.

Posizione numero 18

Nel 2022 Fiat è stato il 18 esimo marchio automobilistico più venduto al mondo. Ha mantenuto la posizione rispetto al 2021, ma è stata superato da Tesla, che ha occupato la 17 esima posizione con quasi 1,3 milioni di unità. Allo stesso tempo, Fiat ha preceduto Mazda, 19 esimo marchio più venduto con 1,12 milioni di unità.

Il marchio Fiat nel 2022

Il marchio torinese ha registrato una contrazione delle vendite del 6,8% rispetto al 2021, meglio dei cali a due cifre registrati da altri grandi marchi come Renault, Nissan, Honda o Volkswagen, ma peggio delle flessioni moderate fatte segnare da Kia, Ford e Hyundai.

Più della metà delle vendite in Brasile e in Italia

Come previsto, la maggior parte delle Fiat è stata venduta in Brasile e in Italia, i due mercati più importanti. Le loro immatricolazioni combinate hanno totalizzato 651.000 unità, pari al 56% del totale globale.

Questo dato è in linea con la forte dipendenza di altri marchi dai loro mercati più importanti. Per esempio, il 58% delle vendite globali del marchio Volkswagen nel 2022 è stato realizzato in Cina e Germania insieme, mentre la Cina ha rappresentato il 47% del totale globale. I due mercati più grandi di Ford, Stati Uniti e Cina, hanno sviluppato il 57% del suo volume.

I mercati Fiat nel 2022

La forte presenza di Fiat in Brasile continua a essere la principale fonte di volumi e lo scenario migliore per esplorare nuovi segmenti. L'ultima Fiat Fastback ne è un esempio. Fortunatamente per il marchio, il pubblico brasiliano risponde abbastanza positivamente all'offerta e la Fiat continua ad avere un'ottima immagine tra i consumatori. L'anno scorso il volume è rimasto stabile a quasi 430.000 unità.

In Italia la situazione è un po' più complessa. La gamma Fiat è piuttosto ridotta, con solo cinque modelli più due furgoni rebadged. L'ultima volta che Fiat ha presentato un nuovo modello è stato tre anni fa con la 500 elettrica. Le immatricolazioni sono calate del 18% rispetto al 2021, soprattutto a causa del disinteresse degli italiani verso le auto elettriche (la 500 è scesa del 24%) e della linea invecchiata (500X e Tipo dal 2015 sono calate rispettivamente del 31% e del 24%).

Il Cinquino europeo, Panda italica

La Fiat 500 ha continuato a essere il modello più popolare di Fiat. Anche se gran parte delle sue vendite corrisponde alla versione con motore a combustione interna, introdotta nel 2007, questa city-car continua ad attrarre i gusti di molti consumatori in Europa.

L'anno scorso le sue vendite, soprattutto in Europa, sono aumentate del 5%, raggiungendo quasi 180.000 unità. I mercati più importanti sono stati Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna.

Le vendite Fiat nel 2022 per modello

La versione elettrica della Fiat 500 ha rappresentato il 38% delle vendite globali nel 2022.

La divisione italiana del marchio ha collocato la Panda al secondo posto tra le Fiat più popolari dello scorso anno. Secondo i dati, questo modello ha registrato un calo dell'1% rispetto al 2021, raggiungendo le 137.600 unità. La domanda italiana ha rappresentato l'84% di questo totale. In altre parole, l'Italia è l'unico mercato che tiene in vita la Panda.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.