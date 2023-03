Tesla si avvicina ai marchi tedeschi di auto premium. Il divario tra Tesla, con le sue popolari auto elettriche, e le tre case automobilistiche premium tedesche continua a ridursi. Questa è la principale conclusione dei risultati preliminari dei volumi di vendita dello scorso anno. La forte spinta dei governi di tutto il mondo sulle auto elettriche ha sicuramente un vincitore. E non si tratta dei costruttori tradizionali.

Tesla si è ricaricata

Un tempo marchio di nicchia, Tesla è finalmente un produttore di auto milionario, in termini di unità vendute. Lo scorso anno, l'azienda di Elon Musk ha consegnato 1,31 milioni di veicoli in tutto il mondo. Per prima volta, dalla sua creazione qualche anno fa, la Casa statunitense ha superato la pietra miliare di quota 1 milione. Ma la parte più sorprendente è il confronto con i volumi del 2021: le consegne sono aumentate del 40% in un contesto globale molto complesso.

E la stessa Tesla, che stanotte (ora italiana) ha presentato l'Investor Day dal quartier generale di Austin in Texas, pur senza annunciare nuovi lanci di prodotto ha fissato per il 2023 un obiettivo di vendita di 1,8 milioni di unità.

Unità di auto elettriche vendute: Tesla e Case premium tedesche

In primo luogo è stata la Model 3 a guidare la crescita tra il 2018 e il 2021. Ha permesso di espandere la presenza in Europa e in Cina. Una volta che l'azienda si è fatta conoscere dai consumatori, ha introdotto la Model Y, un SUV, per continuare il ritmo di crescita. Da allora, quindi, le consegne non hanno smesso di crescere. Il volume è cresciuto di 17 volte tra il 2016 e il 2022.

I marchi tradizionali in stallo

Dall'altro lato, ci sono i marchi premium tradizionali, guidati da BMW Group, Mercedes-Benz e Audi. Hanno dominato il mercato delle auto premium per decenni grazie alla loro capacità di anticipare la domanda e di offrire una grande quantità di modelli diversi per tutti i gusti.

L'anno scorso la leadership è andata al gruppo BMW con 2,40 milioni di veicoli venduti dai suoi marchi BMW, Mini e Rolls-Royce. Tuttavia, il volume è sceso del 5% a causa di problemi della domanda in Germania e in Cina, i suoi due principali sbocchi commerciali.

Vendite auto elettriche nel 2021 e nel 2022

A seguire, sempre nel 2022, Mercedes-Benz Cars (Smart inclusa) che, a differenza di BMW, è riuscita ad aumentare le vendite del 5% a 2,04 milioni di unità. Le performance, inferiori a quelle di Tesla, si spiegano con gli ottimi risultati ottenuti negli Stati Uniti, il secondo mercato di riferimento.

Audi si è piazzata, come di consueto, al terzo posto. Con 1,61 milioni di veicoli, la casa di Ingolstadt ha registrato un calo del 4% delle consegne rispetto al 2021. La flessione globale è dovuto alla divisione cinese.

Una questione di tempo

La classifica dello scorso anno è un primo indicatore di come Tesla si stia preparando a cambiare lo status quo nel mercato globale delle auto premium. L'azienda continua a espandere la propria presenza mondiale attraverso l'apertura di nuovi stabilimenti, tra cui quello di Berlino, inaugurato di recente, e quello messicano, appena annunciato.

Allo stesso tempo, è prevista l'imminente presentazione di un piccolo hatchback/crossover, un chiaro indicatore del fatto che Tesla vuole colpire i segmenti di ingresso.

Vendite globali di auto elettriche nel 2022

Intanto, i premium tedeschi stanno facendo del loro meglio per migliorare la tecnologia e le prestazioni delle loro auto, in modo da poter partecipare al boom dei veicoli elettrici. Tuttavia, i dati recenti indicano il contrario: le vendite combinate di veicoli elettrici puri nel 2022 di Audi, BMW e Mercedes sono state pari a 483.200 unità, ovvero appena il 37% del volume complessivo di Tesla.

Se il passaggio ai veicoli a batteria continuerà nel 2023, è probabile che Tesla superi Audi entro la fine di quest'anno. E sarà solo l'inizio di un'elettrizzante gara contro quello che, fino a oggi, l'industria considera il trendsetter tecnologico.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.