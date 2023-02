La tendenza è nota: mentre i consumatori continuano a passare ai SUV (a livello globale) e ai trucks (in Nord America), i segmenti tradizionali continuano a perdere nuovi clienti. Le berline, le wagon, le hatchback, le monovolume e le auto sportive non attraggono più gran parte degli automobilisti.

È il caso delle Pony car, una classificazione americana per coupé e cabriolet accessibili, compatte e ad alta velocità con un'immagine orientata alle prestazioni. I pochi fan rimasti di queste auto vedono diminuire le loro vendite globali. Nel 2020, durante l'anno della pandemia, le immatricolazioni su scala mondiale degli ultimi tre modelli rimasti - Ford Mustang, Dodge Challenger e Chevrolet Camaro - ammontano a 169.500 unità.

Un anno dopo, quando il settore è stato colpito dalla crisi dei semiconduttori, le tre auto hanno venduto complessivamente quasi 151.000 unità. E nel 2022, mentre molti consumatori dovevano fare i conti con la pressione dell'inflazione e la mancanza di nuovi veicoli disponibili nelle concessionarie, il volume è sceso a 147.500 unità. Nel 2019, proprio prima dell'inizio di questa crisi, il trio ha venduto 223.000 unità.

Fenomeno a stelle e strisce

I dati globali per il 2022 indicano che gli Stati Uniti hanno continuato a essere il porto sicuro delle Pony car. Le informazioni mostrano che più dell'86% della domanda globale si è concetrata nel mercato USA, pari a 127.300 unità. Tuttavia, il volume è diminuito dell'1% rispetto al 2021. Le vendite rimanenti provengono dalle operazioni in Canada, 7.425 unità, e in Europa, 4.347 unità. Il volume è aumentato del 6% nel primo caso e diminuito del 3% nel secondo.

Dal momento che le Pony car sono nate in America, è normale riscontrare queste cifre. In fondo, si tratta di auto a benzina con motori massicci e grandi dimensioni che si adattano perfettamente alle strade nordamericane. Tuttavia, la rapida adozione di altri tipi di carrozzeria e l'imminente forte spinta da parte del governo per incentivare le vendite di auto elettriche, probabilmente continueranno a complicare la vita a queste iconiche coupé.

Pony cars: vendite 2022 per area geografica

La Challenger sfida la Mustang

Nonostante le difficoltà, la classifica delle vendite del 2022 presenta dati interessanti. Sebbene la Ford Mustang continui a essere leader e l'auto sportiva più popolare al mondo, ha perso terreno nei confronti della Dodge Challenger.

Nel 2019, c'erano 1,6 Mustang per ogni Challenger venduta. Allo stesso tempo, sono state vendute solo 1,2 Challenger per ogni Camaro. L'anno scorso, il rapporto Mustang-Challenger è sceso a 1,1, mentre il rapporto Challenger-Camaro è salito a 2,2. In altre parole, la Dodge è stata l'unico modello a resistere e ad aumentare la propria quota all'interno del segmento.

Tra il 2019 e il 2022, le vendite della Ford sono calate del 40%. La Chevrolet ha registrato una flessione ancora peggiore, pari al 50%. La Dodge, invece, è scesa dell'11%, ma il volume è in crescita dal 2021. In effetti, è stata la più performante se le vendite sono suddivise per tipo di carrozzeria (coupé e cabrio), dato che viene offerta solo come coupé.

Pony cars: vendite globali 2019-2022

Il futuro?

Non si conoscono ancora i piani di queste tre aziende per le loro Pony car. Mentre si dice che GM potrebbe elettrificare completamente la Camaro, Ford ha appena lanciato l'ultima generazione della Mustang senza alcuna versione elettrificata. Pertanto, si prevede che entro la fine di quest'anno aumenterà il divario di vendite con la vecchia Dodge Challenger.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.