Grandi sorprese nella classifica delle vendite globali di veicoli per Paese nel 2022. Secondo i dati preliminari relativi a 78 Paesi del mondo, il volume globale è sceso del 2% a 78,49 milioni di unità (autovetture e veicoli commerciali leggeri). Di conseguenza, il totale stimato, compresi i mercati mancanti, sarebbe di circa 81,5 milioni di unità.

La top 10 ha mostrato cambiamenti interessanti rispetto al 2021. Mentre Cina e Stati Uniti hanno mantenuto le loro posizioni di primo e secondo mercato, la terza posizione è stata occupata dall'India per la prima volta in assoluto. La forte crescita della domanda, dovuta alle migliori offerte e alla disponibilità di auto più interessanti, ha contribuito all'aumento del 24% registrato dal mercato complessivo.

Si tratta di gran lunga della migliore variazione all'interno della top 10 globale. Il dato storico è che l'India ha superato il Giappone per la prima volta. Storicamente, il Giappone è sempre stato il terzo mercato più grande grazie a un grande bacino locale e a un forte appetito per le kei-car. Tuttavia, questo mercato ha smesso di crescere molti anni fa, mentre l'India ha mostrato risultati più volatili.

Vendite globali: top 10 nel 2022

Brasile davanti a Regno Unito e Francia

Il moderato calo delle vendite di veicoli nuovi in Brasile (-1%) ha aiutato questo mercato a superare Regno Unito e Francia. Il primo ha registrato un calo del 5%, mentre il secondo ha visto il suo volume ridursi del 10%, il peggior calo nella top 10.

La mancanza di fiducia e di nuove auto nei concessionari, insieme alla crisi energetica, spiegano l'anno negativo nella maggior parte dei mercati europei. Il totale è sceso del 6% a 13,71 milioni di unità, compresa la Turchia. La riduzione è la stessa se si esclude questa nazione euro-asiatica, a 12,93 milioni di unità.

Italia fuori dalla top 10

Ancora una volta, il mercato automobilistico italiano è rimasto fuori dalla top 10. A differenza dei suoi partner europei, l'elettrico non ha contribuito alla crescita in Italia, poiché gli incentivi non sono stati disponibili per tutto l'anno. Incentivi che, mentre hanno contribuito a compensare le grandi perdite registrate dalle auto a benzina e diesel in Paesi come la Germania e il Regno Unito, non hanno potuto aiutare l'Italia.

Vendite globali: top 10 in Europa

Brillano Indonesia, Thailandia, Malesia e Vietnam

La maggior parte dei mercati del Sud-Est asiatico ha registrato forti aumenti nel corso dell'anno. Per esempio, l'Indonesia ha superato la Spagna ed è diventata il 14° mercato più grande (escluso l'Iran). Un dato importante di questo mercato è l'arrivo di BEV (Battery electric vehicle) prodotti localmente, come il Wuling Air EV. La domanda di queste auto ha contribuito e farà crescere il mercato anche nel 2023.

Vendite globali: top 5 vincitori

La Russia si riduce

Come previsto, le cifre della Russia sono piuttosto negative. I dati relativi allo scorso anno mostrano che sono stati venduti in totale 677.000 nuovi veicoli. Si tratta di un volume inferiore del 59% rispetto a quello venduto nel 2021, poco prima dell'invasione dell'Ucraina.

La fine dell'attività per la maggior parte dei marchi automobilistici occidentali ha fatto sì che l'offerta diventasse piuttosto limitata in un periodo in cui c'è molta incertezza sulla guerra e sull'economia in Russia. Questo mercato è stato superato da altri tradizionalmente di medie dimensioni, come Turchia, Thailandia, Australia o Messico.

Vendite globali: top 5 perdenti

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics