Il 2022 è ormai archiviato. E' stato un anno difficile, caratterizzato da pressioni inflazionistiche in tutto il mondo, dalla guerra in Ucraina e dai suoi effetti sui costi energetici in Europa e da molte altre tensioni geopolitiche. In questo contesto, l'industria automobilistica ha registrato risultati contrastanti nel corso dell'anno.

In questo appuntamento con la rubrica Motor1 Numbers abbiamo messo insieme, attraverso il lavoro delle redazioni del nostro Network, i dati sulle auto più vendute del mondo nel 2022 ed ecco che cosa è emerso.

Cina, in salute grazie ai veicoli elettrici

La situazione in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, è abbastanza buona, considerando le sfide globali. Il volume è aumentato del 2% a 26,86 milioni di unità, rispetto al 2021. Il dato è stato addirittura migliore rispetto al 2019, quando la pandemia non era ancora arrivata.

È la prima volta che questo mercato raddoppia quasi le dimensioni di quello statunitense. Gran parte della crescita è stata trainata dai veicoli elettrici, fortemente incentivati dal governo centrale. Secondo i dati preliminari, questi veicoli hanno rappresentato il 20% delle vendite totali, con il Wuling Hongguang Mini EV, che ha raggiunto la Top 3 dei modelli più venduti, insieme alla BYD Song Plus, che ha totalizzato un totale di 459.424 unità.

Le auto più vendute in Cina nel 2022

USA, la situazione peggiora

Il secondo mercato più grande è stato quello statunitense, più esposto alle pressioni inflazionistiche e all'aumento dei tassi di interesse. Le vendite di veicoli hanno totalizzato 13,83 milioni di unità, con un calo dell'8% rispetto al 2021 e il livello più basso dal 2012. Il volume è stato inferiore del 19% rispetto al 2019.

Nonostante i risultati negativi, i consumatori hanno continuato a spostarsi dalle berline e dalle monovolume ai SUV e ai pickup, e Tesla ha continuato a guadagnare posizioni piazzando due dei suoi modelli in cima alla classifica dei BEV. Tuttavia, le auto elettriche rappresentano ancora una piccola parte del totale, con il primo posto mantenuto dalla Serie F di Ford, per un totale di 653.957 unità, subito seguita al secondo posto dallo Chevrolet Silverado (a quota 523.249 unità) e al terzo posto dal Ram.

Le auto più vendute negli Stati Uniti nel 2022

Europa, la caduta libera continua

In Europa, la situazione non è diversa da quella americana. I dati relativi ai primi quattro mercati (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna), che rappresentano circa il 75% dell'intera regione, indicano che il calo non si è arrestato.

Nel 2022, le vendite sono state pari a 9,05 milioni di unità, in calo del 6% rispetto al 2021. Il volume è diminuito del 7% rispetto all'anno della pandemia (2020) e del 29% rispetto al 2019. In Germania è stato, ancora una volta, un trionfo Volkswagen con tre auto posizionate rispettivamente nei primi tre posti del podio.

Situazione simile anche in Francia, dove però non si è verificata una tripla posizione di un singolo marchio. La supremazia del Gruppo Renault nel paese è stata interrotta da un primo posto nuovo, la Peugeot 208 a quota 88.812 unità vendute.

Le auto più vendute in Germania nel 2022 Le auto più vendute in Francia nel 2022

In quattro anni, il mercato ha perso più di 3,7 milioni di unità. La situazione è praticamente la stessa nei cinque Paesi. Francia e Italia (qui le auto più vendute in Italia nel 2022) hanno registrato i cali maggiori rispetto al 2021, mentre i dati tedeschi sono rimasti stabili.

Tuttavia, tutti hanno registrato cali a due cifre tra il 2019 e il 2022. La mancanza di auto nuove nei concessionari e l'aumento del costo della vita, in parte dovuto alla crisi energetica, spiegano la situazione critica.

Curiosa, infine, la situazione spagnola, che ha visto posizionarsi al primo posto la Hyundai Tucson, per un totale di 21.985 unità vendute, seguita da Dacia Sandero e Seat Arona.

Le auto più vendute in Italia nel 2022 Le auto più vendute in Spagna nel 2022

È interessante notare che, mentre la classifica generale dei modelli ha continuato a essere dominata dai modelli tradizionali, la classifica dei BEV ha avuto un chiaro vincitore. La Tesla Model Y ha impressionato guidando i mercati BEV in Germania e nel Regno Unito, i due mercati più grandi per queste auto in Europa.

Le auto più vendute nel Regno Unito nel 2022

I punti di forza

A differenza di America ed Europa, la situazione in Australia, India, Indonesia e Turchia è stata piuttosto buona. Il volume non solo è aumentato tra il 2021 e il 2022, ma è stato superiore a quello di due e tre anni prima.

L'Australia, in particolare, ha visto un trionfo di veicoli a trazione integrale. Al primo posto si è posizionata la Toyota Hilux, per un totale di 64.391 unità vendute, subito seguita dalla Ford Ranger (47.479 unità) e dalla Toyota RAV4 (34.845 unità).

Le auto più vendute in Australia nel 2022 Le auto più vendute in India nel 2022 Le auto più vendute in Indonesia nel 2022 Le auto più vendute in Turchia nel 2022

In India, ad esempio, si è registrato il record assoluto di 4,37 milioni di unità, che l'hanno portata a essere il terzo mercato mondiale di veicoli, davanti al Giappone. È la prima volta che l'India supera il Giappone.

In Indonesia l'industria si sta dirigendo saldamente verso il volume di 1 milione di unità/anno che si è verificato tra il 2013 e il 2018. Il volume è aumentato del 17% rispetto al 2021 e del 95% rispetto al 2020. È interessante notare che i consumatori hanno reagito in modo piuttosto positivo all'introduzione del Wuling Air elettrico prodotto localmente.

Le auto più vendute in Russia nel 2022 Le auto più vendute in Brasile nel 2022 Le auto più vendute in Argentina nel 2022

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.