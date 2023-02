Ancora una volta, il mercato giapponese delle auto nuove è stato dominato dalle Kei car. Queste microvetture sono progettate, costruite e vendute esclusivamente per i consumatori giapponesi e, nonostante l'aumento di popolarità di altri tipi di carrozzeria come i SUV, sono semplicemente troppo popolari per morire.

Secondo gli ultimi dati di JATO Dynamics, le Kei car hanno venduto 1,17 milioni di unità in Giappone lo scorso anno. Anche se il volume è sceso del 4% rispetto al 2021, questi veicoli iconici hanno guadagnato quote di mercato all'interno del mercato delle autovetture in Giappone. La loro quota è passata dal 33,4% del 2021 al 34,1% del 2022. In altre parole, più di una su tre delle nuove autovetture vendute in Giappone è una Kei car.

Perché sono così popolari?

Semplicemente perché sono convenienti da acquistare e da mantenere. Le Kei car sono un elemento essenziale dell'industria automobilistica giapponese. Mantengono in vita le fabbriche locali, oltre alla forte presenza di prodotti costruiti per i mercati di esportazione.

Quota di mercato delle Kei car in Giappone

Il governo giapponese ha creato una legislazione specifica che mira a stimolare la produzione locale e le vendite di queste piccole auto. L'obiettivo è quello di sfruttare meglio lo spazio ridotto nelle strade di questo Paese già affollato. Senza grandi parcheggi e con costi energetici elevati (il Giappone dipende in larga misura dalle importazioni di energia), gli automobilisti nipponici hanno bisogno di auto piccole ed efficienti per spostarsi all'interno delle città.

Chi è chi nel mercato delle Kei car

Per essere classificato come Kei car un veicolo non deve essere più lungo di 3,4 metri, più largo di 1,48 metri e più alto di 2 metri. Inoltre, il veicolo deve essere alimentato da un motore di cilindrata non superiore a 0,66 litri. Questa legislazione specifica ha costretto i marchi locali a creare auto specifiche per il mercato giapponese che non hanno alcun potenziale al di fuori del Giappone.

Di conseguenza, tutta l'offerta di Kei car è composta da marchi giapponesi e nessuno straniero. Gli otto marchi più importanti del Giappone sono gli unici a vendere queste auto. E indovinate un po'? Toyota è il secondo più piccolo in termini di volume di vendite.

Nel 2022, Daihatsu, il marchio gemello di Toyota, ha guidato il mercato delle Kei car con quasi 349.000 unità (escludendo le Kei car commerciali leggere). Si tratta di una quota di mercato di quasi il 30%. Segue Suzuki, nota a livello mondiale per le sue utilitarie. Questo marchio ha venduto 336.200 unità, in calo del 6% rispetto al 2021. In terza posizione c'è Honda con 263.200 unità, in crescita dell'1%.

I "piccoli" sono Nissan, Mitsubishi, Mazda, Toyota e Subaru.

Le specifiche delle Kei car

La Honda N-Box in testa

La Kei car più popolare nel 2022 è stata la Honda N-Box. L'ultimo aggiornamento ha permesso a questa vettura di aumentare le vendite del 7%, raggiungendo le 202.200 unità. Si tratta di un volume quasi doppio rispetto a quello venduto dalla seconda in classifica: la Daihatsu Tanto. In effetti, la Daihatsu è riuscita a superare le vendite della Suzuki Spacia, la seconda più popolare nel 2021 e la terza nella classifica del 2022.

Kei car: marchi e modelli più venduti

Ma la grande sorpresa in termini di volumi e novità è stata la Nissan Sakura. È stata lanciata lo scorso anno come prima Kei car completamente elettrica in Giappone. Il marchio ha venduto quasi 21.900 unità di questo simpatico EV, il che significa che era ancora lontano dai leader. Tuttavia, come sta accadendo con i grandi truck negli Stati Uniti e le grandi monovolume in Cina, la Sakura è solo l'inizio di una nuova era per le iconiche piccole auto giapponesi che probabilmente non vedrete sulle strade della vostra città.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics