Sebbene il mercato europeo delle auto nuove non abbia avuto un anno positivo, nel 2022 ci sono state alcune sorprese interessanti nella classifica generale dei modelli. Secondo i dati rilasciati da JATO, l'auto nuova più venduta nella regione è stata la Peugeot 208 con 206.816 unità in 30 mercati europei. Il volume della piccola utilitaria francese è aumentato del 5% rispetto al 2021, consentendo a Peugeot di guidare nuovamente questa classifica (nel 2007 aveva conquistato la leadership con la 207).

In effetti, la 208 ha detronizzato il lungo regno della Volkswagen Golf, che ha guidato ininterrottamente il mercato automobilistico europeo dal 2008. Questo grande cambiamento si spiega con i continui cali di vendite della hatchback tedesca in tutta Europa a seguito di problemi di software, disponibilità e maggiore concorrenza all'interno del gruppo Volkswagen. La Golf lè così scivolata al quinto posto della classifica, ben dietro la Dacia Sandero, la Volkswagen T-Roc e la Fiat/Abarth 500.

Citroen C3 e Peugeot 2008 fuori dalla top 10

Tra le altre grandi performance della top 10 c'è quelladella Fiat 500, che è passata dalla nona posizione del 2021 alla quarta dello scorso anno. La Volkswagen T-Roc è salita dalla sesta posizione alla terza, diventando il SUV più venduto in Europa e spodestando la Peugeot 2008.

La 2008 è uscita dalla top ten, poiché il suo volume è calato del 28%, ma è rimasta il secondo SUV più venduto di Peugeot e il più popolare di Stellantis. La Citroën C3 è passata dalla decima posizione nel 2021 alla undicesima nel 2022. Questi due modelli sono stati sostituiti nella top 10 dalla Hyundai Tucson, all'ottavo posto, e dalla Dacia Duster al nono, superando ambedue le vendite di un altro tradizionale hot-seller, la Renault Clio, che è scesa dalla quarta posizione del 2021 alla decima dello scorso anno.

Le auto più vendute in Europa: top 10 modelli Europa-30 immatricolazioni 2022

Tesla Model Y: l'elettrica più venduta

Più in basso nella classifica, la Tesla Model Y ha fatto davvero bene con 138.128 unità. È riuscita a superare le vendite della Model 3 e a diventare il veicolo elettrico più venduto in Europa. La Model Y non è riuscita a superare le 141.952 unità registrate dalla Model 3 nel 2021. Tuttavia, con 233.307 unità registrate, Tesla è stato il 18° marchio più venduto in Europa, davanti ad altri brand importanti come Seat, Mini, Mazda o Suzuki.

Anche la Toyota Yaris Cross ha fatto segnare un'impennata delle immatricolazioni: il volume è passato da 27.272 unità nel 2021 a 136.986 unità lo scorso anno. Sebbene Toyota sia arrivata tardi nel settore dei B-SUV, la Yaris Cross si sta dimostrando la scommessa giusta, visto che è stata la quarta B-SUV più venduta.

Le auto più vendute in Europa: top 25 Marchi Europa-30 immatricolazioni 2022

Anche la Kia Sportage ha registrato un importante incremento, grazie all'arrivo dell'ultima generazione: è stata la seconda C-SUV più venduta, solo dietro alla cugina Hyundai Tucson.

Questi due SUV sono stati in grado di superare grandi bestsellers come Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga e Peugeot 3008.

Le altre performance di rilievo

La Opel/Vauxhall Mokka, al trentaduesimo posto, ha registrato 97.547 unità, in crescita del 34%. Allo stesso modo, grazie alla nuova generazione, anche la Peugeot 308 ha messo a segno un aumento rilevante, con un aumento dell'80% a 90.160 unità, ma ancora lontano dai leader, la Volkswagen Golf con oltre 177.000 unità e la Toyota Corolla con quasi 130.000 unità.

Cupra ha fatto un ottimo lavoro con la Formentor: 87.175 unità, in crescita del 68%, superandoogni singola Seat. Anche la Renault Arkana, la Mercedes Classe C, la Volkswagen Taigo, la Dacia Jogger, la Dacia Spring, la MG ZS, la BMW Serie 4, la Hyundai IONIQ 5, la MG HS, la Cupra Born, la Polestar 2, la Kia EV6 e la Mitsubishi Eclipse Cross hanno ottenuto ottimi risultati.

Le auto più vendute in Europa: l'auto più venduta in Europa 1990-2022

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.