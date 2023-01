Il maxi-taglio ai listini di Tesla Model 3 e Model Y ha spiazzato molti, anche i tanti appassionati di auto elettriche e delle vetture di Elon Musk che forse non si aspettavano una riduzione di prezzo che ha toccato i 12.500 euro.

Questo abbassamento dei listini va in pratica a riposizionare le due elettriche americane sul mercato delle vetture a batteria, ora pronte a distinguersi anche per i prezzi competitivi oltre che per tecnologie, prestazioni e autonomia.

Per capire come e quanto cambia la collocazione sul mercato italiano delle due Tesla abbiamo pensato di fare un confronto con le concorrenti a prezzi ridotti in cui risultano ormai in netto vantaggio di prezzo sulle avversarie.

I pionieri dell'auto elettrica e gli altri

Prima però di fare queste nuove comparazioni occorre dire che Tesla è per molti versi differente dagli altri brand e che molti automobilisti vedono nei prodotti della Casa americana qualcosa di "altro" e di unico.

Tesla Model 3 e Model Y

Fin dalla nascita il marchio californiano si è infatti presentato come pioniere nel settore delle auto elettriche e più come "tech company" che come semplice Costruttore, puntando molto e per primo su guida autonoma, aggiornamenti online Over-the-air, connettività e infotainment evoluto.

Tesla Model 3, gli interni

Per questo anche i modelli più popolari ed economici di Tesla, la Model 3 e Model Y, vengono percepiti dal pubblico -di appassionati e non- come auto elettriche premium con contenuti esclusivi e per certi versi inimitabili. Insomma, ancora oggi chi sceglie una Tesla non lo fa solo perché vuole una delle migliori auto elettriche, ma proprio perché vuole una Tesla.

Tesla Model 3 da 44.990 euro e 491 km

Partendo dalla Tesla Model 3 notiamo che le altre berline elettriche presenti sul mercato sono davvero pochissime e che per fare un confronto con le poche concorrenti a livello di dimensioni, prestazioni, dotazioni e prezzi bisogna allargare il campo a vetture anche molto differenti.

Tesla Model 3

Come riferimento per il confronto prendiamo la Tesla Model 3 a trazione posteriore, la berlina a quattro porte con singolo motore elettrico che sviluppa 325 CV e ha una batteria da 60 kWh nominali che le consente di percorrere fino a 491 km nel ciclo di omologazione WLTP. Il suo prezzo di listino è ora sceso a 44.990 euro.

Tesla Model 3 vs Polestar 2

L'elettrica più simile alla Model 3 è la Polestar 2, berlina svedese a cinque porte del gruppo cinese Geely che è appena più corta dell'americana ed è mossa da un singolo motore elettrico da 231 CV. La batteria ha una capacità nominale di 69 kWh e l'autonomia WLTP è di 474 km. Il prezzo italiano della Polestar 2 Standard Range Single Motor è di 52.200 euro.

Tesla Model 3 Polestar 2

Tesla Model 3 Polestar 2 Standard Range Single Motor Lunghezza 4,69 m 4,60 m Capacità bagagliaio 425-649 l 405-1.095 l Motore Singolo da 325 CV e 420 Nm Singolo da 231 CV e 330 Nm Trazione Posteriore Anteriore Velocità massima 225 km/h 160 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,1 secondi 7,4 secondi Batteria 60 kWh 69 kWh Autonomia 491 km 474 km Prezzo 44.990 euro 52.200 euro Differenza di prezzo -7.210 euro -

Dalla tabella che vedete qui sopra si può notare che l'entry level della Polestar 2 è un po' meno potente, veloce e scattante rispetto alla Model 3 e un'autonomia di pochissimo più ridotta. Il vantaggio di prezzo della Tesla Model 3 è ora di 7.210 euro.

Tesla Model 3 vs BMW i4

Molto vicina alla Model 3 è pure la BMW i4, la berlina/coupé sportiva a cinque porte che nella versione i4 eDrive40 ha trazione posteriore e un solo motore elettrico da 340 CV. La tedesca è però un po' più lunga e utilizza una batteria dalla capacità nominale di 70,2 kWh che le permettere di ottenere un range di 590 km nel ciclo WLTP. Di base costa 65.050 euro.

Tesla Model 3 BMW i4

Tesla Model 3 BMW i4 eDrive40 Lunghezza 4,69 m 4,78 m Capacità bagagliaio 425-649 l 470-1.290 l Motore Singolo da 325 CV e 420 Nm Singolo da 340 CV e 430 Nm Trazione Posteriore Posteriore Velocità massima 225 km/h 190 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,1 secondi 5,7 secondi Batteria 60 kWh 83,9 kWh Autonomia 491 km 590 km Prezzo 44.990 euro 65.050 euro Differenza di prezzo -20.060 euro -

Il confronto diretto tra le due ci mostra un leggero vantaggio della BMW i4 in potenza e accelerazione, oltre che nella batteria di maggiore capacità che fornisce 100 km in più di autonomia. Il divario di prezzo è importante, visto che la i4 costa 20.600 euro più della Model 3.

Tesla Model 3 vs Hyundai Ioniq 6

Ancora più grande della Tesla Model 3 è la prima berlina elettrica di Hyundai, la Ioniq 6 con quattro porte e un motore elettrico al retrotreno da 228 CV. La batteria da 77,4 kWh nominali promette un'autonomia WLTP di ben 614 km. Il prezzo di listino della versione Innovation è di 55.400 euro.

Tesla Model 3 Hyundai Ioniq 6

Tesla Model 3 Hyundai Ioniq 6 Innovation 77,4 kWh Lunghezza 4,69 m 4,85 m Capacità bagagliaio 425-649 l 401-ND l Motore Singolo da 325 CV e 420 Nm Singolo da 228 CV e 350 Nm Trazione Posteriore Posteriore Velocità massima 225 km/h 185 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,1 secondi 7,4 secondi Batteria 60 kWh 77,4 kWh Autonomia 491 km 614 km Prezzo 44.990 euro 55.400 euro Differenza di prezzo -10.410 euro -

Il confronto diretto mostra la maggiore lunghezza della Ioniq 6 che però nella versione con batteria più capiente e trazione posteriore risulta meno veloce e scattante della Model 3. La coreana ha però un bel vantaggio di autonomia che risulta superiore di 123 km, anche se costa 10.410 euro più della Tesla.

Tesla Model Y da 46.990 euro e 455 km

Se prendiamo in considerazione la versione SUV, ovvero la Tesla Model Y, scopriamo che le avversarie dirette sono molte di più rispetto alla Model 3, ma ci vogliamo comunque fermare a tre confronti sulla carta per prestazioni e prezzi.

Tesla Model Y

Anche in questo caso usiamo come riferimento per il confronto la Tesla Model Y a trazione posteriore, la cinque porte con singolo motore elettrico che sviluppa circa 347 CV e ha una batteria da 60 kWh nominali che le consente di percorrere fino a 455 km nel ciclo di omologazione WLTP. Il suo prezzo di listino è ora di 46.990 euro.

Tesla Model Y vs Audi Q4 e-tron

Tra le concorrenti della Model Y si può inserire l'Audi Q4 e-tron, il SUV elettrico tedesco che nella sua variante a trazione posteriore propone un singolo motore da 204 CV, una batteria da 82 kWh nominali e un'autonomia WLTP di 520 km. Il prezzo di listino è di 56.650 euro.

Tesla Model Y Audi Q4 e-tron

Tesla Model Y Audi Q4 40 e-tron Lunghezza 4,75 m 4,58 m Capacità bagagliaio 854-2.041 l 520-1.490 l Motore Singolo da 347 CV Singolo da 204 CV Trazione Posteriore Posteriore Velocità massima 217 km/h 160 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,9 secondi 8,5 secondi Batteria 60 kWh 82 kWh Autonomia 455 km 520 km Prezzo 46.990 euro 56.650 euro Differenza di prezzo -9.660 euro -

Il parallelo tra i due SUV elettrici ci mostra un'Audi meno potente e performante, ma con una batteria più grande che offre quindi un'autonomia maggiore rispetto alla Model Y. Ancora una volta l'americana risulta, dopo il taglio dei listini, più conveniente della tedesca: per la precisione di 9.660 euro.

Tesla Model Y vs Nissan Ariya

Un confronto va però fatto anche con un modello che non è specificamente premium, ma che, come nel caso della Model Y, punta su abitabilità e tecnologie di nuova generazione. Parliamo della Nissan Ariya, il primo SUV elettrico della casa giapponese che ha trazione anteriore, un motore da 214 CV, batteria da 66 kWh nominali e autonomia WLTP di 403 km. Il listino dell'Ariya parte da 57.800 euro.

Tesla Model Y Nissan Ariya

Tesla Model Y Nissan Ariya 63kWh Evolve Lunghezza 4,75 m 4,59 m Capacità bagagliaio 854-2.041 l 468-1.691 l Motore Singolo da 347 CV Singolo da 218 CV Trazione Posteriore Anteriore Velocità massima 217 km/h 160 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,9 secondi 7,5 secondi Batteria 60 kWh 66 kWh Autonomia 455 km 398 km Prezzo 46.990 euro 57.800 euro Differenza di prezzo -10.810 euro -

La tabella mostra chiaramente che la giapponese è di poco più corta, meno potente e veloce, ma ha un'autonomia simile. Nel prezzo supera invece la Model Y di 10.810 euro.

Tesla Model Y vs smart #1

Chiudiamo questi confronti sulla carta con un parallelo che sembra impossibile, vista la distanza d'immagine tra i due marchi, A parte le dimensioni molto più compatte, la smart #1 ha infatti diversi aspetti in comune con la Model Y, a partire dalla trazione posteriore, dalla potenza di 272 CV del singolo motore elettrico, fino alla batteria da 66 kWh e all'autonomia di 440 km. Costa poco meno della Model Y: 44.150 euro.

Tesla Model Y smart #1

Tesla Model Y smart #1 Premium Lunghezza 4,75 m 4,27 m Capacità bagagliaio 854-2.041 l 273-411 l Motore Singolo da 347 CV Singolo da 272 CV Trazione Posteriore Posteriore Velocità massima 217 km/h 180 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,9 secondi 6,7 secondi Batteria 60 kWh 66 kWh Autonomia 455 km 440 km Prezzo 46.990 euro 44.150 euro Differenza di prezzo - -2.840 euro

Messa a fianco della Model Y, la smart #1 si conferma decisamente più corta e con una capacità di carico inferiore, ma la potenza, l'accelerazione e l'autonomia sono molto vicine all'americana. È anche uno dei pochi SUV elettrici con doti simili alla Tesla che ha un listino inferiore di 2.840 euro.