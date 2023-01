Tesla ha deciso, con una mossa che potrebbe scuotere il mercato dell'auto elettrica, di abbassare i prezzi italiani di Model 3 e Model Y, i suoi modelli più venduti.

Parlando delle versioni a trazione posteriore e con la batteria da 60 kWh nominali il calo più importante è quello di 12.500 euro della Model 3, che dai precedenti 57.490 euro scende a 44.990 euro (-21,74%).

Per la Model Y con motore singolo la riduzione è invece meno sensibile (-3.000 euro), dato che il listino passa da 49.990 euro a 46.990 euro, con un taglio netto del 6%. Qui sotto trovate una tabella con tutti i prezzi nuovi a confronto con i vecchi listini, riferiti a tutte le versioni di Model 3 e Model Y.

Modello Prezzo nuovo Prezzo precedente Differenza Model 3 RWD 44.990 euro 57.490 euro -12.500 euro Model 3 Long Range 52.990 euro 64.490 euro -11.500 euro Model 3 Performance 59.990 euro 67.490 euro -7.500 euro Model Y RWD 46.990 euro 49.990 euro -3.000 euro Model Y Long Range 53.990 euro 65.990 euro -12.000 euro Model Y Performance 63.990 euro 71.990 euro -8.000 euro

Tesla Model 3

È invece da notare come nessuno dei due modelli, neppure con le citate versioni "base", riesca ancora a rientrare nel tetto massimo di spesa di 42.700 euro (35.000 euro più Iva) richiesto dagli incentivi auto 2023 per le auto elettriche nella fascia 0-20 g/km.

Tesla Model Y

I perché di questa scelta

Ancora non è stato ufficializzato il motivo di questo repentino abbassamento dei prezzi deciso da Tesla. Qualcuno attribuisce il merito alla sovraccapacità produttiva; qualcun altro alla competitività di Giga Berlin e altri ancora alla strategia di Elon Musk, che ha sempre promesso auto elettriche più accessibili a tutti. Ulteriore ipotesi, almeno per la Model 3, è la necessità di smaltire gli stock dell’ormai vecchia versione della berlina, in attesa del restyling.

Elon Musk

In ogni caso, Tesla parla ufficialmente di riduzione dei costi produttivi e crescita delle economie di scala.

"La nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti attraverso processi di progettazione e produzione originali – si legge nella nota – ha ulteriormente ottimizzato la nostra capacità di realizzare il prodotto migliore a un costo industry-leading. All’uscita da quello che è stato un anno turbolento per via delle interruzioni alla catena di approvvigionamento, abbiamo osservato una normalizzazione di parte dell'inflazione dei costi; questo ci permette ora, con fiducia, di trasmettere questa riduzione dei costi anche ai nostri clienti. Con l’aumento della produzione locale di veicoli e l’acquisizione di ulteriori economie di scala a livello globale, stiamo rendendo Model 3 e Model Y ancora più accessibili in tutta l'area EMEA."

Restano disponibili leasing e finanziamento

Per l'acquisto di Tesla Model S e Model Y, anche con i prezzi ribassati, resta confermata la possibilità di leasing o finanziamento, entrambi offerti da FCA Bank. Qui sotto trovate uno schema di entrambe le offerte finanziarie dedicate a chi non vuole pagare tutto e subito.

Tesla Model 3

Leasing Anticipo 9.196 euro Rata mensile 412 euro Durata 48 mesi Valore di riscatto 18.089,92 euro Chilometraggio annuo 10.000 km

(0,25 euro/km per ogni km in più) TAN fisso 3,95% TAEG 4,05%

Finanziamento Flex Anticipo 6.100 euro Rata mensile (per i primi 48 mesi) 398,95 euro Rata mensile (per gli altri 48 mesi) 586,53 euro Durata 96 mesi TAN fisso 3,95% TAEG 4,04%

Tesla Model Y

Leasing Anticipo 13.600 euro Rata mensile 318 euro Durata 60 mesi Valore di riscatto 17.303,74 euro Chilometraggio annuo 10.000 km

(0,25 euro/km per ogni km in più) TAN fisso 3,95% TAEG 4,04%