A trainare la (lenta) ripresa del mercato europeo ci pensa la Tesla Model Y. Secondo i dati di JATO, il crossover elettrico è il re delle vendite a novembre 2022 con una quota vicino al 20% con 19.169 esemplari.

La Model Y è riuscita a fare meglio della Dacia Sandero (18.781 immatricolazioni) e di altri modelli elettrificati come Toyota Yaris (17.320), Fiat 500 (17.238) e Peugeot 208 (15.613) riuscendo a portare il segmento delle elettriche pure fino al 17,1% su base mensile.

Nella Top 10 crescono Golf e Tiguan

Nella Top 10 di novembre, c’è anche la Volkswagen Golf, che si avvicina ai 15.000 esemplari con una crescita più che doppia rispetto allo stesso periodo del 2021. In calo, invece, Renault Clio e Volkswagen T-Roc (rispettivamente -10% e -5%), con vendite intorno ai 14.800 esemplari. Scala posizioni la Toyota Yaris Cross (13.282 modelli e +56% su novembre 2021), mentre per la Tiguan è un vero boom (+223% e 12.739 consegne).

Tesla Model Y dal vivo Dacia Sandero Toyota Yaris

Da notare come siano uscite dalla classifica dei veri “mostri sacri” come Citroen C3 e Opel Corsa, tra le compatte di segmento B più amate degli ultimi anni.

Posizione Modello Unità Variazione su novembre 2021 1 Tesla Model Y 19.169 +254% 2 Dacia Sandero 18.781 +15% 3 Toyota Yaris 17.320 +153% 4 Fiat/Abarth 500 17.238 +28% 5 Peugeot 208 15.613 -6% 6 Volkswagen Golf 14.908 +119% 7 Renault Clio 14.838 -10% 8 Volkswagen T-Roc 14.703 -5% 9 Toyota Yaris Cross 13.282 +56% 10 Volkswagen Tiguan 12.739 +223%

Ford e (ancora) Tesla al comando per PHEV e BEV

Tra le auto ibride plug-in prosegue il dominio della Ford Kuga con 8.071 esemplari, più del doppio rispetto alle inseguitrici. Al secondo posto, infatti, ci sono quasi a pari merito Mercedes Classe A e BMW Serie 3 (rispettivamente 3.845 e 3.825 immatricolazioni). Più staccata la Kia Sportage (3.387 modelli) e la Hyundai Tucson (3.315).

Naturalmente, la Model Y conquista anche il palcoscenico delle elettriche pure. E al secondo posto c’è la Model 3 (12.312 esemplari). A seguire, troviamo le Volkswagen ID.4 e ID.3 (7.584 e 6.933).

Ford Kuga ibrida plug-in Tesla Model 3

In Italia? Anche da noi, la Model Y è stata l’elettrica più venduta a novembre, con 1.008 vetture. Bisogna comunque considerare che le consegne dei modelli Tesla non avvengono sempre in modo continuo durante l’anno. È possibile, quindi, che il dato raggruppi almeno due mesi di immatricolazioni.